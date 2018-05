Nabila Berdjane expose à la galerie Aïcha-Haddad : Grande délicatesse

L’artiste peintre Nabila Berdjane expose jusqu’au 19 mai à la galerie Aicha Haddad à Alger un florilège passionnant de ses œuvres au grand bonheur des amoureux des arts plastiques. Ayant opté pour des toiles de petits formats, le talent et la créativité ne manquent pas et le visiteur fait un voyage initiatique à la découverte de l’émotion du pinceau, tout en faisant immersion dans notre patrimoine matériel et immatériel.

À commencer par la flore pour laquelle l’artiste accorde beaucoup d’importance, des fleurs de différents genres peintes avec la plus grande délicatesse et en utilisant des couleurs chatoyantes. Entre roses, marguerites et d’autres espèces, aussi écarlates que poétiques, la série de la flore que l’artiste a partagé laisse le visiteur pantois face à cette beauté. Place à la mer et ses mystères, Nabila Berdjane combine la beauté de la mer à des bâtisses maritimes dont la plus grande partie furent inspirées des mosquées et bâtisses de la Turquie. On trouve également l’épave de « Djamila » dans un style impressionniste où le ciel et la mer se ressemblent dans un éclat bleuâtre. La Casbah d’Alger trouve place également dans l’univers mirifique de la plasticienne avec des reproductions des ruelles sinueuses des vieilles citadelles algéroises, mais surtout, de sa composante humaine avec notamment des tenues traditionnelles à l’exemple de la djelaba masculine et le haïk féminin, costumes authentiques des casbahdjis qui se font de plus en plus rares de nos jours. Et pour conclure la variété des sujets abordés par l’artiste pour cette exposition, la femme africaine, saharienne et subsaharienne est mise en exergue. Cette série peinte en 2012, avec prédominance du marron, du noir et de l’ocre est riche en expression de visages et un travail détaillé sur le plan large. L’artiste a méticuleusement œuvré sur le maquillage, le tatouage et les bijoux portés par la femme africaine.

Kader Bentounès