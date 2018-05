Concert à Londres : Promouvoir l’image algérienne

Plusieurs chanteurs algériens ont animé jusqu’à tard dans la soirée du samedi dernier à dimanche, un concert à Londres auquel ont assisté les membres de la communauté algérienne vivant dans la capitale britannique et ailleurs.

Nadia Baroud, Abdelkader Chaou et Amazigh Kateb ont ravi le public avec des chansons du patrimoine algérien, lors du forum culturel Jawhar DZ, progammé par l’organisation Quintessence DZ qui se consacre à la promotion de la culture algérienne au Royaume-Uni.

Le chanteur-compositeur Kamel Hammadi était l’invité d’honneur de la soirée. Il a interprété avec Nadia Baroud un duo de son riche répertoire.

En marge de la soirée, il a déclaré à l’APS que même s'il avait arrêté de chanter depuis plusieurs années, il était enchanté de voir ses chansons reprises par beaucoup d’autres chanteurs, notamment des jeunes générations.

Nadia Baroud qui chante pour la première fois à Londres est entrée en scène avec les youyous du public. Elle a interprété des chansons des grands maîtres de la chanson kabyle, à l’instar d’Akli Yahiyatène, mais aussi des grandes chanteuses comme H’nifa, Cherifa et Karima.

Abdelkader Chaou a repris les grands titres du chaabi et de la musique arabo-andalouse avant que le musicien et chanteur Amazigh Kateb ne termine la soirée en beauté avec son style gnawa. Le forum Jawhar DZ qui ambitionnait de «promouvoir la culture et l’image»algériennes» a été initié par Naima Boudour et Yasmina Smati, toutes les deux algériennes nées en France, résidant à Londres depuis quelques années. «L’idée d’organiser un événement pour montrer la richesse de notre patrimoine culturel a été motivée par la rareté d’activités algériennes au Royaume-Uni», ont-elles déclaré. La manifestation était aussi placée sous le signe de la solidarité avec les rescapés de l’incendie de la tour Grenfell survenu le 14 juin 2017 à Londres. Des survivants de cet incident qui a tué 71 personnes, ont été conviés à la soirée. «Nous voulons montrer à la société civile britannique une Algérie solidaire tout en les invitant à célébrer avec nous la culture algérienne», a expliqué Naima, soutenue par Yasmina. La journée a également été marquée par une exposition d’art et de culture. Le public pouvait admirer les multiples facettes du patrimoine culturel et artistique de l’Algérie.