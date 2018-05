3e étape de sa tournée nationale avec l’ONCI: Bilal Seghir enflamme la scène

Dans le cadre de sa tournée nationale organisée par l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), la star du raï, Bibal Seghir, a animé hier un concert à la salle de cinéma Maghreb (ex-Régent).

Devant un public en effervescence, durant prés de deux heures, Bilal Seghir a enflammé la scène en gratifiant son public des plus belles chansons de son répertoire, entre autres «Spéra Spéra» «Kissat Gharam» «Ki Goulna Kemelna» et «Hlal Aliya».

Dans une déclaration à la presse, la star a exprimé sa joie profonde quant à cette première participation sous l’égide de l’ONCI, dans le cadre d’une tournée nationale. À une question sur la recette de ses derniers succès, l’artiste explique que cela est dû principalement au choix des sujets de ses chansons qui sont porteurs de messages positifs en particulier au plan social. Dévoilant quelques-uns de ses projets, l’artiste a fait savoir qu’il prépare trois clips dont un pour un nouveau single avec DJ Sem et la grande parolière Wahiba Boudib, qui sera tourné en Turquie. Au programme de sa tournée artistique pour l’été prochain, la participation à deux festivals en Tunisie (Sousse et Gafsa) et au Maroc. Une autre nouvelle, cette fois-ci, moins réjouissante pour les fans du chanteur, c’est l’annulation de son projet du film « Leila » du réalisateur Abdelhafidh Mimoune.

«Le projet est tombé à l’eau pour des raisons techniques» a-t-il dit. Le scénario du film est l’histoire d’une jeune fille de 20 ans « Leïla » qui a perdu ses parents avant même de souffler sa sixième bougie. N’ayant ni frère ni sœur, c'est sa grand-mère, seule, qui l’a élevée dans des conditions parfois difficiles, ce qui rend son éducation un peu compliquée. Atteignant l'âge de l'adolescence, «Leila» la rebelle, la turbulente et la frivole, se découvre une passion pour les motos mais surtout pour les courses illégales de motoscross. Une activité qui la plonge dans un monde purement masculin et plein de risques. Dans des circonstances ordinaires, Leila rencontre un homme, Bilal Segheir qui incarne le rôle d’un inspecteur de police chargé de mener une enquête sur les réseaux cachés de ces courses illégales

Amel Saher