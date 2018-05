Grand angle : Jalon après jalon

Par petits pas certes, mais par pas mesurés aussi, la Tunisie vient d’en franchir un autre sur la voie du changement démocratique, opéré à la faveur de la révolution du Jasmin. Hier, les tunisiens étaient appelés à se rendre aux urnes pour les premières élections municipales depuis la chute du régime de Zinedine Ben Ali. « Pour la première fois (depuis la révolution) le peuple tunisien est appelé à participer à des élections municipales, un événement qui paraît ordinaire alors qu'il est très important», a déclaré, vendredi, le président tunisien, Essebsi, appelant à une «participation massive». Et pour cause, en Tunisie comme ailleurs, administration et partis politiques n’arrivent plus à mobiliser les électeurs et ce, pour différentes causes. Dans ce pays voisin, l’une d’elle est que, depuis 2011, les désillusions ont pris le dessus sur les espoirs suscités par le Printemps arabe. Et le résultat est que la démobilisation a gagné au fil des ans le terrain au point où beaucoup de Tunisiens se sentent moins concernés par les élections. Une inflation proche de 8% et un chômage toujours aussi élevé ont fini par plomber tout espoir d’une participation élevée. Ainsi quand bien même ce scrutin est jugé «crucial pour enraciner au niveau local le processus démocratique», il n’aura pas suscité l’enthousiasme attendu. Une forte abstention est du reste redoutée. Pourtant ce scrutin est censé forger un peu plus le changement pour lequel les Tunisiens ont envahi la rue et bravé la dictature en 2011. Il doit permettre, selon les analystes, «de voir émerger une nouvelle génération d'élus». Aussi faut-il souligner que la moitié des plus de 57.000 candidats en lice est constituée de femmes et de jeunes. Ces deux franges sont unanimement reconnues comme moteur de changement dans les sociétés et susceptibles donc de conforter les électeurs dans leur quête d’une nouvelle Tunisie. Et ce d’autant que le scrutin de ce dimanche sera suivi de législatives et d'une présidentielle en 2019. C’est pourquoi même si l’empressement, dont font montre les tunisiens de voir cette Tunisie, dont ils ont rêvé, s’ériger est légitime, il reste aussi qu’un tel aboutissement prend du temps, nécessite de la patience et de la persévérance.

Nadia K.