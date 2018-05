Russie : Investiture du président Poutine

Vladimir Poutine s'apprête à être réinvesti aujourd’hui à la présidence de la Russie pour un quatrième mandat courant jusqu'en 2024, après avoir déjà été aux commandes du pays depuis 18 ans en tant que chef d'Etat ou de gouvernement. Réélu en mars avec 76,7% des voix, soit le score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir, M. Poutine s'est imposé plus que jamais comme l'homme fort d'une Russie qu'il a replacée au premier rang sur la scène internationale, au prix de tensions croissantes avec les Occidentaux. Arrivé très loin devant ses adversaires avec une participation supérieure à la présidentielle de 2012, il a remercié les Russes, le soir de sa réélection, et a dit voir dans cette large victoire «la confiance et l'espoir de notre peuple». Après la cérémonie d'investiture solennelle au Grand Palais du Kremlin, M. Poutine restera à la tête de la Russie jusqu'en 2024, année où il fêtera ses 72 ans. Interrogé le soir de sa réélection sur l'éventualité d'une candidature après la fin de ce mandat, le quatrième au total, il a répondu : «Vous devez plaisanter ! Qu'est-ce je dois faire ? Rester ici jusqu'à mes 100 ans? Non». Sauf réforme constitutionnelle, Vladimir Poutine ne pourra pas être à nouveau candidat en 2024, la Constitution russe interdisant de briguer plus de deux mandats consécutifs.