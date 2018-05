Accord sur le nucléaire iranien : Le monde après le 12 mai...

La guerre des mots entre Téhéran et Washington s’installe. La décision du président américain de revisiter l’accord sur le nucléaire, signé en 2015, a plongé la région dans un climat de crispation et surtout de doutes quant à l’équilibre géostratégique dans cette partie du monde.

Le président iranien, Hassan Rohani, a averti hier que les États-Unis le regretteraient «comme jamais» s'ils décident de sortir de l'accord international. En remettant en cause l’accord, Donald Trump s’est quand même gardé de prendre toute décision à la hussarde. Objectif premier, ne pas décrédibiliser la politique américaine surtout que le dossier nord-coréen est encore brulant. En s’octroyant un délai de réflexion, jusqu’au 12 mai, l’administration Trump tente essentiellement de jauger ses partenaires afin d’établir de nouvelles «lignes rouges». La nouvelle mouture tend principalement à mettre en place un nouveau seuil pour déclencher des sanctions contre l'Iran à l'avenir. Si pour Bob Corker, président de la commission des Affaires étrangères du Sénat, la démarche vise à pérenniser l’accord, Téhéran a d’ores et déjà annoncé la couleur face à cette volte-face qui ne semble pas susciter l’engouement de la communauté internationale et a provoqué des craquelures dans l’ossature même des signataires de l’accord. Si pour le France et le Royaume-Uni l’adhésion à la vision du président américain ne fait plus aucun doute, pour l’Allemagne les réticences se font de plus en plus ressentir et le Niet de Moscou et de la Chine ne souffre d’aucune équivoque. Une attitude confortée d’ailleurs par le dernier rapport de l’AIEA qui certifie que l’accord est respecté. Plusieurs centaines d’inspections ont eu lieu depuis la signature de l’accord, et l’agence onusienne a produit huit rapports intérimaires attestant que Téhéran se conformait au texte. Pour le patron de l’agence Yukiya Amano, l’Iran fait l’objet «du régime de vérification nucléaire le plus solide au monde». La cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui préside la commission du suivi, a aussi souligné que le texte était jusqu’ici respecté par toutes les parties. Mais pourquoi le président américain n’a pas certifié l’accord alors qu’il l’avait déjà fait en avril et en juillet 2017.

Le 45e président américain accuse Téhéran de poursuivre son programme de fusées balistiques, de soutenir le Hezbollah et le Hamas et de déstabiliser le Proche-Orient. Il reproche aussi à l’accord de laisser libre cours aux ambitions nucléaires iraniennes après 2025. L’accord étant multilatéral, le retrait des Etats-Unis n’engage formellement pas les autres signataires. Mais le départ de la première puissance du monde aurait bien sûr des conséquences, ouvrant une période de fortes incertitudes, redoutée par les Européens. Ces derniers perdent de la visibilité, leurs entreprises qui feraient des affaires avec Téhéran pourraient être pénalisées sur sol américain, comme cela a déjà été le cas par le passé lors des sanctions. L’aile dure en Iran pourrait également reprendre l’avantage sur les modérés.

La gaffe volontaire de Donald Trump, qui, en mentionnant un golfe «Arabique» au lieu du traditionnel golfe «Persique», s’est immédiatement attiré un torrent de violentes critiques en Iran. Ce pays pourrait sortir de l’accord à son tour mais la tête haute, sa réputation sauve, et reprendre en solitaire son programme nucléaire controversé, loin de toute inspection et de tout contrôle. Un facteur d’instabilité supplémentaire dans une région déjà éruptive avec la guerre en Syrie, en Irak et au Yémen. La décision américaine du 12 mai pourrait soit apaiser une région qui bouillonne déjà ou faire raviver le chaudron pour une descente incontrôlée aux enfers.

M. T.