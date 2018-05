USMBA : 27 ans après…

De l’avis du commun des amateurs de la balle ronde, l’USMBA méritait largement son deuxième trophée de son histoire, au vu de sa domination des débats de la finale de coupe d’Algérie dans sa 54e édition. Au plan tactique surtout, les protégés de Chérif El-Ouazzani ont géré les péripéties de cette passionnante empoignade pour arriver à bout d’une formation kabyle, au demeurant dans un jour sans et peu inspirée, lors de ce rendez-vous.

En alliant l’art et la manière pour gratifier le public, nombreux, d’un football agréable et plaisant, la formation de la Mekkerra est arrivée pour la deuxième fois à prendre le dessus sur l’adversaire du jour et d’il y a 27 ans dans cette compétition populaire.

De la joie et du bonheur pour les supporters belabbésiens qui ont fêté la victoire comme il se doit et célébré l’événement dans une ambiance singulière permettant au commun des habitants de cette région de se confondre dans le décor mis en place et de vivre intensément cet exploit. Et légitime sans doute reste cette sensation d’une population qui a vibré au rythme des mouvements et des prouesses de Tabti, Zouari, Bouanoua et autre Belahouel, auteur de deux superbes réalisations. Tant attendue, cette consécration est venue étoffer le palmarès d’un club à priori maigre malgré une existence de 85 ans. Une existence marquée cependant par des faits sportifs de haute facture et historiques d’une grande valeur dans l’enracinement de la culture nationaliste. Absolument, longue est à retracer l’historique de ce club créé par quelques fondateurs, à l’image des regrettés Sellem Ali, Mami Abdeslem, Lassouli Moulay, Bendimred Belkacem et autres en signe de résistance et de concurrence à la talentueuse équipe des colons, le SCBA (Sporting club de Bel-abbès). C’est d’ailleurs au niveau de la grande mosquée du quartier populaire El Graba que l’annonce de la création de ce club a été faite sous le regard admiratif des fidèles et l’observation des nationalistes de l’époque. Si la création officielle de l’équipe a été actée en 1933, on nous précise qu’elle remonte au moins à une quinzaine d’années, avant sous d’autres appellations vitement balayées par l’occupant.

En entamant l’aventure avec des couleurs vert et rouge, l’USMBA comportait également cette singularité qui résidait dans la lettre M, c’est-à-dire l’union sportive musulmane de Bel-abbès. Aux côtés de l’autre club glorieux encore, l’USMO d’Oran des Boudellel, Fnoun, Gnanoui et autres, la voix des «indigènes» commençait à résonner surtout à travers le talent des joueurs de l’époque. Graduellement donc, l’équipe de l’USMBA s’initie à la compétition pour gravir les échelons et accéder à des paliers supérieurs jusqu’à atteindre celui de concurrent potentiel, le SCBA. Cette performance a conduit les dirigeants de l’époque à voir plus grand et faire des démarches à l’effet de renforcer l’effectif en faisant appel à des joueurs d’exception, ose-t-on dire. Et à partir des années 50, le choix a été porté sur la perle noire Larbi Ben Barek et l’excellent milieu du terrain, le professionnel Nehari Miloud. Deux gloires pour encadrer les jeunes du cru, tels que le portier Dey et une bande de talentueux éléments, à l’instar des frères Bendimred, Argoub, Djalti, Hammada, Guella, et imposer un rythme…



Une finale de la coupe d’Afrique du Nord en 1956 non jouée



Cette génération si douée et bien motivée par Cheikh Labri, qui a donné une âme à la formation belabésienne, a pu surmonter tous les obstacles pour atteindre le stade final de la coupe d’Afrique du Nord en 1956. Une véritable fierté pour ces jeunes joueurs issus d’un milieu populaire, dont l’exploit réalisé s’assimilait à une forme de résistance et de lutte contre les forces de l’occupation, surtout qu’elle devait affronter l’autre équipe des colons de Bel-abbès, le SCBA.

Une grande ambiance prévalait, nous raconte-t-on, dans la «tahtaha» du vieux quartier populaire El Graba et dans la grande mosquée, lieu de création de l’USMBA où les messages de soutien à la révolution déclenchée à peine fusaient de partout. Et contre toute attente, un appel du FLN a été lancé pour boycotter cette compétition en signe de refus à l’ordre colonial et d’appui à la lutte de libération. Un appel entendu pour permettre à ces mêmes joueurs de rejoindre l’organisation de l’OCFLN et le maquis. Nombreux d’ailleurs sont ceux qui sont tombés au champs d’honneur, à l’image de Mustapha Amarouche, Khaled petit poucet, Sebbar …



Au lendemain de l’indépendance, sous la présidence du Dr Hassani



un nouvel élan a été donné avec ce désir ardent de raviver la passion d’autan et de faire revivre les bons moments d’une épopée en faisant appel à l’entraîneur de la glorieuse équipe du FLN, le regretté Boumezrag et renforcer l’équipe par l’ailier Kaddour Bekhloufi. L’année d’après, ce fut au tour du regretté Ben Arab de prendre le relais et d’encadrer les jeunes de l’époque, à l’instar des Soudani, Khelladi, les frères Hassini, Bekkar, benali, les gardiens Nounou, Tedj et Lazbeur... avant l’arrivée de Rouai Amar comme joueur d’abord et entraîneur ensuite. Le regretté Rouai et Zouba Abdelhamid aussi pour coiffer une formation renforcée en la circonstance par le retour du gardien Fellah Djillali et Abdi Djillali et le recrutement de tunisiens tels que Hennia, Sassi, Lahmar et Kerrit sans omettre le passage de Soukhane Dahmene et de Henkouche Mohamed. C’est dire toute la pléiade de talents qui se sont succédé au niveau de ce club qui, en accédant à la division supérieure lors de la saison 1965/1966, fut récompensé par un voyage en Angleterre pour suivre les matchs de la coupe du Monde.

Autres temps, autres mœurs comme di l’adage, l’USMBA était bien représentée par des dirigeants d’un certain niveau soucieux de véhiculer la bonne image d’une ville aux traditions sportives très établies et surtout foncièrement enracinées. Dans cette dynamique, ce n’est guère fortuit d’ailleurs si le président de l’époque, le Dr Hassani, fraîchement élu à la tête de la première APC, c’est-à-dire en 1967, a procédé à un montage financier de concert avec la CNEP pour engager les travaux de l’actuel complexe du 24-février dont la réception a été effectuée en 1981 après une reprise du dossier de cette imposante infrastructure et un travail colossal mené par le wali de l’époque, Hadj Laâlouana Baghdadi.



L’absence d’une consécration



En dépit, toutefois, d’investissement opéré et des recrutements de choix effectués au fil des ans et des saisons, aucune consécration n’a été réalisée. Et l’occasion a été ratée avec surement cette génération des Amar, Salhi, Kodache, Kennouche, Abdi, Chicane sous la houlette de Rouai. L’hostilité d’un environnement et le clivage constaté dans ce même groupe et autres ont empêché une éventuelle consécration à la grande déception d’un public sportif et admirateur du beau football. Le retrait du Dr Hassani a compliqué davantage la situation du club en dépit de l’effort fourni par son frère Mustapha. Il a fallu attendre la reforme sportive pour voir l’engagement de l’ENIE et la prise en charge des besoins de l’association.

Et cette aubaine n’a pas été exploitée rationnellement pour jeter les assises du club malgré la disponibilité des cadres de cette entreprise. Contre le cours du jeu, l’USMBA sous la présidence de Hassani Mustapha, puis le regretté Bensenada Djilali, a fait appel lors de la saison 1990/1991 à l’entraîneur Amara Said avant qu’il ne jette l’éponge et fut succédé par Abdi Djillali, même si un travail de base, physique et tactique était réalisé par le russe Choubine. Un groupe constitué des Tlemcani, Adda Brahim, Louahla, le regretté Bessahraoui, Boukellel, Meziane et le keeper Benabdalla a su s’adapter à un environnement et pu fournir des efforts gigantesques pour réaliser la performance… Grand a été le rôle du président, le regretté Bensenada, dans cette performance



La coupe d’Algérie 1991, le premier trophée



Absolument, la dame coupe a été arrachée avec brio pour la première fois de l’histoire du club contre la formation kabyle, constituée pourtant des Saib, Meddene, Karouf, Amara et autres. Tlemcani et Louahla ont été les bourreaux pour donner de la joie à des milliers de supporters longtemps en attente d’une telle consécration. Une consécration qui n’a pas été toutefois mise à profit pour permettre à certains aventuriers d’envahir le club et de banaliser son fonctionnement.

Depuis d’ailleurs, l’USMBA n’a cessé de faire ce va-et-vient de la nationale deux à la nationale une, sous le regard impuissant de son public. La gestion d’ailleurs est devenue problématique pour décourager les éventuels et potentiels actionnaires. Des dettes faramineuses en l’absence d’une traçabilité des dépenses et d’une comptabilité saine en général… Une demande d’enquête à la justice a été déposée mais sans aucune suite...



Le deuxième trophée en 2018



En effet, la saison 2017/2018 s’annonçait problématique pour l’équipe qui semblait être fuie par le commun des investisseurs. Aucune perspective ne s’esquissait à l’horizon pour que le groupe Hasnaoui, en signe d’orgueil, s’implique et mette le train sur rails en renouvelant la confiance au coach El Ouazzani et son groupe, en dépit du départ des Balegh, Sidhoum, Lamali, Zenasni, l’ossature pratiquement du club. Mais il fallait compter sur l’engagement des Tabti, Zouari, Lamara, Khali et bouguelmouna pour réussir une relative ou acceptable saison malgré la défalcation de 6 points à la suite de la décision de la FIFA.

C’est d’ailleurs dans la compétition populaire que les coéquipiers de Taoual ont réussi le mieux après avoir éliminé au passage la formation de Biskra et de Saoura notamment, et arriver ainsi au stade final face, curieusement, à un adversaire de 27 ans, la JSK…

Et par des motivations diverses, les vert et rouge ont pu arracher ce deuxième trophée et vaincre le signe indien, surtout qu’ils furent demi-finalistes deux fois consécutives auparavant pour animer toute une cité, voire une région, qui a vibré au rythme des mouvements et protestations des Belahouel et consorts.

Aussi, l’autre satisfaction réside immanquablement au niveau de l’introduction et de l’intégration de quelques jeunes talents, à l’instar de Belhocini, Abdelli, Bouguetaya, Metref et autres Zerrouki ou Bouchentouf pour assurer une relève et instaurer une base à ce club qui doit impérativement se restructurer, se réorganiser administrativement et assainir sa situation financièrement. En clair, un nouveau départ est à donner pour de nouveaux challenges.

C’est surement la volonté du premier actionnaire, Hadj Hasna, oui…

A. Bellaha

---------------///////////////////////



Hommage à M. Mohamed Hattab, Ministre de la jeunesse et des sports



Pour rendre un vibrant hommage au ministre de la jeunesse et des sports, M. Hattab Mohamed, des banderoles ont été brandies sur lesquelles de vifs remerciements lui ont été adressés en signe de gratitude et de reconnaissance pour l’intérêt qu’il a accordé à la formation de l’équipe de la Mekkera lors de son passage à la tête de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès. Et sans aucun esprit de complaisance, beaucoup a été fait lors de sa présence à la tête de la wilaya, d’où le fait que population de Bel Abbès lui voue une grande estime.

A. B.