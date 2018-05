Dans la lucarne : Des déplacements qui donnent la pétoche

Nous savons tous que les présidents de clubs de l'élite avaient tout fait pour convaincre l'ancienne LFP de l'ex-président Mahfoud Kernadj de faire passer le nombre de joueurs par club de 22 à 27 dans le but d'offrir plus de solutions aux employeurs pour gérer leur championnat. En effet, là, les spécialistes ne comprennent plus rien puisque le fait d'abord la réduction du nombre de joueurs, c'était une action purement économique ayant pour but d'alléger sensiblement les charges de nos clubs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts en raison de l'austérité qui sévit actuellement chez nous. Toujours est-il, indirectement cette hausse du nombre de joueurs n'a pas uniquement que du mauvais côté. Certes, sur le plan financier, l'ardoise par clubs été plus que "salée", mais les entraîneurs exerçant au niveau de nos clubs d'élite sont quelque peu ravis. Car, au fond, ils ne sont pas les payeurs. Ce qui les intéresse, c'est normal, c'est d'avoir plus d'éventail dans leur effectif pour composer leur équipe afin de faire face à l'adversité. C'est aussi un moyen efficace pour faire tourner l'effectif, surtout pour ces équipes appelées à jouer sur plusieurs tableaux. En effet, il y'a des équipes qui jouent le championnat, la coupe d'Algérie, une compétition africain et même arabe. Cette compétition vient de reprendre son droit de cité après plusieurs années d'arrêt faute de sponsor. Comme il s'agit d'une compétition très lucrative, nos clubs ont du user des "coudes" pour se frayer un chemin parmi les heureux lauréats. Le vainqueur empochera la bagatelle de six millions d'euros. Qui dirait mieux ! C'est pour cette raison que le fait de bénéficier de 27 joueurs peut donner plus de solution aussi bien au coach que de la direction du club pour ne pas tomber dans les rets de certains joueurs de plus en plus "enfants gâtés". On frise même le « chantage », mais...Toujours est-il, on est en face d'une mode qui ne fait qu'exacerber les présidents de clubs dans leur quête de "monter" des équipes performantes et capables de réussir un résultat probant. On avait vu dernièrement comment certains joueurs du club de Soustara avaient refusé de faire le déplacement à Béchar pour y affronter la JSSaoura. Comme l'avion, qui avait transporté l'équipe, est revenu à son point de départ après avoir été confronté à des ennuis techniques, les joueurs ont pris peur. Ils avaient refusé de prendre l'avion à cause du "crash" de l'avion militaire quelques jours plus tôt et qui avait fait 257 personnes qui étaient à bord « Allah Yerhamhoum ». Ils étaient traumatisés certainement par cette terrible tragédie. Quelque semaines après, des joueurs de l'ESS, notamment le gardien, Bakiri avaient évité de faire le déplacement à Lubumbashi pour se mesurer à la coriace formation du TPMazembé dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions (phase de poules). Il est évident qu'il s'agit de comportements répréhensibles du fait qu'il faut accepter le bon et le moins. C'est à dire qu'il faut faire des sacrifices comme le font la grande majorité de leurs coéquipiers. C'est à dire qu'il ne faut pas, qu'il y ait des joueurs au dessus des autres et qui au final, ils ne seront pas sanctionnés. C'est ce qui fait naître un sentiment d'injustice au sein du club. Tous les joueurs doivent être égaux au sein d'un club et que le favoritisme doit être laissé de côté.

Hamid Gharbi