Ligue 2 (28e journée) : Le MOB accède en ligue 1

Cette 28e journée a été largement favorable au Mouloudia de Béjaïa. Il lui a suffi de prendre trois points devant le CA Batna pour accéder en Ligue-1 une année après l’avoir quittée. Le but de Belkacemi dans le temps additionnel (90+2) lui a été bénéfique. Battu, à Mascara, sur le score de (3 à 1), le CRBAF quitte la Ligue-2 pour aller rejoindre le championnat amateur (groupe Est). L’ASAM a fait un grand pas pour l’accession en Ligue-1 à la faveur de son succès, à Bousaâda, devant l’ABS sur Le score de (3 à 2). Il lui suffira de faire un match nul, lors de sa dernière sortie, à domicile, devant le CABBA pour imiter le MOB. Les Bordjis qui recevaient la JSMB ont fait une grande performance en venant à bout de la JSMB sur le score assez net de (2 à 0). Désormais, les Bordjis sont montés sur le podium reléguant les Béjaouis à deux longueurs derrière. Toutefois, rien n’est encore décidé quant au trio final. À deux journées du baisser de rideau, tout reste possible. Au bas du tableau, le CAB et la GCM risquent de rejoindre le CRBAF au purgatoire. Toutefois, c’est le CAB qui est dans une très mauvaise posture.

H. G.