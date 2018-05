Ligue 1 (28e journée) : Le CSC à un point du sacre

Cette 28e journée du championnat national de Ligue1 a été très disputée et surtout révélatrice des chances des uns et des autres aussi bien pour le haut que le bas du classement général. À tout seigneur, tout honneur ! En battant, les Canaris dans leur fief du chahid Hamlaoui, les Constantinois sont, désormais, maîtres de leur destin. Ils ne sont, en effet, qu'à un point pour assurer officiellement leur titre de champion d'Algérie, le deuxième de leur histoire. Ce succès fut très difficile à obtenir, puisque après le but de Belkheiri inscrit, à six minutes de la fin du premier half, une attaque rapide et un tir de Benaldjia détourné par Yettou offrira l'égalisation aux "visiteurs". De retour du vestiaire et suite à l'entrée de Dehar, les Constantinois par Abid ajouteront le but de la victoire. La bonne affaire du jour est à mettre à l'actif des gars de la Saoura qui sont parvenus à battre les Harrachis dans leur fief d'El Mohammadia. Il faut dire que les poulains de Neghiz avaient bénéficié de deux penaltys ; sans cela, les Harachis auraient pu terminer le match sur le score de 2 à 2. Ils avaient égalisé, mais l'arbitre en a décidé autrement. Le penalty transformé par Bourdim a été longtemps contesté par les locaux. Une victoire qui permet à la JSS de remonter à la deuxième place en compagnie des Nahdistes, mais avec un meilleur goal average.



Suite à cette défaite, l’USMH est officiellement reléguée en Ligue 2



L’O Médéa, suspense au rendez-vous, est parvenu sur le fil à prendre le meilleur sur une accrocheuse formation blidéenne. Elle s'est même payée le luxe de mener au score grâce à un but d'Elimam. Ce n'est que dans le dernier quart d'heure du match que Hafidh égalisera pour les siens avant que Motrani n'ajoute, à cinq minutes de la fin, le deuxième but, celui de la victoire. Dans le match des mal-classés, le dernier mot est revenu aux Biskris qui ont étrillé le DRBT par 4 à 0. Avec 30 pts dans leur compteur, les Biskris ne veulent pas "mourir" à deux journées de la fin du présent exercice où ils auront à en découdre avec l’USMBA, chez lui et l’USMH à domicile. Ce sera très difficile, mais...

H. G.