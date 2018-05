Finales de la coupe d’Algérie seniors dames et U17, AS Sûreté nationale 1 - FC Constantine 1 (le FCC vainqueur aux TAB 4 à 2) : serré mais mérité

L’équipe féminine du FC Constantine a remporté la finale de la Coupe d’Algérie séniors face à la coriace formation de l’AS Sureté nationale (4-2) à l’issue de l’épreuve fatidique des tirs aux buts lors d’une rencontre inédite disputée, samedi, au stade Chabou de Annaba devant un public nombreux en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, le wali de Annaba, Mohamed Salamani et les acteurs du football national. Le match s’est achevé dans le temps réglementaire sur score de parité (1-1). Le ministre de la Jeunesse et des Sports accompagné du wali et du P/APW, a remis le trophée de la Coupe d’Algérie à la capitaine d’équipe du FC Constantine Brahimi Rayene sous les applaudissements de l’assistance nombreuse composée essentiellement de la gente féminine de la Sûreté nationale. Le ministre a également remis des médailles aux arbitres, ainsi qu’aux joueuses et staffs technique et administratifs des deux équipes. L’équipe du FC Constantine qui a été consacrée championne d’Algérie depuis deux semaines, a réalisé un doublé pour la première fois depuis sa création en 2004. Après cet exploit, les Constantinoises ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin car les coéquipières de Brahimi sont qualifiées pour les demi finales de la Ligue prévus demain face à l’équipe de Biskra. Pour revenir à la rencontre, elle a été très serrée entre les deux protagonistes notamment en première période qui s’est achevée sur un score vierge (0-0). Au retour du vestiaire, les Constantinoises ont exercé un pressing sur la défense de l’ASSN qui s’est soldé par l’ouverture du score par l’intermédiaire de Naima Belhani Benziane à la 60’ de jeu. Cette dernière a réussi à inscrire un but d’anthologie, après avoir contrôler la balle de la poitrine et dressé un tir de maître en plus lucarne de la gardienne de la sureté nationale. Puis se sont les joueuses de l’ASSN qui ont accentué le jeu dans le camp des Constantinoises en ratant plusieurs occasions de scorer. Mais à dix minutes de la fin du temps réglementaire et grâce à un travail collectif, l’inévitable Chaoucha Lynda coté ASSN, a réussi à mettre les pendules à l’heure de la tête et mis le cuir hors portée de la gardienne Constantinoise. Un but qui a fait vibrer la galerie de la Sûreté nationale venue en masse pour encourager leurs coéquipières de l’ASSN. Les supportrices de l’équipe de l’ASSN ont créé une ambiance des grands jours et les «yous-yous» fusaient de partout. Il convient de noter le faire-play qui a régné durant toute la rencontre grâce à la maitrise parfaite de l’arbitre central Facih Adel (Mila) secondé dans sa tache par un trio de charme.

Il s’agit d’Ouaheb Asma Feriel (Oran), Elghali Hanene (Bechar) et Benmehdi Lili (Constantine). Par ailleurs, en levée de rideau, chez la catégorie des U 17, l’équipe de l’ASE Alger centre s’est imposée devant la formation de la JF Khroub grâce aux tirs aux buts (3-2). Pendant les 90 minutes le match s’est achevé sur le score de parité (1-1).

B. Guetmi

Déclarations à chaud :

Radia Fertoul (entraîneuse du FC Constantine)

Un véritable exploit

Malgré le manque de moyens, Dieu merci, on a réalisé un exploit sachant qu’on a perdu déjà cinq finales de Coupe d’Algérie . On a cravaché dur face à une très bonne équipe de l’ASSN, et ce n’est que justice. Après le doublé, on ambitionne de réaliser le triplet lors des demis finales de la Coupe de la Ligue prévues demain. Notre objectif primordial, c’était le titre de champion, et comme l’appétit vient en mangeant je rêve de la Coupe de la Ligue.



Naima Bouhani (FC C)

L’auteure du but constantinois s’est montrée très contente de l’exploit et elle s’est félicitée d’une joie indescriptible après le sacre final et surtout lorsqu’il s’agit d’inscrire un but en finale de la Coupe d’Algérie.



Hessena Mohamed (Entraîneur de l’ASSN)

On a dominé l’essentiel des débats malheureusement pour nous, la chance n’était pas de notre coté. Elle a souri à l’équipe adverse que je félicite au passage.

Propos recueillis par B. G.