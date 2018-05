Comité Olympique Algérien : Renforcement des relations entre l’Algérie et la Mauritanie

Le président du Comité olympique sportif algérien, M. Mustapha Berraf, et son homologue mauritanien, M. Mohamed Mahmoud Ould Mah, ont procédé hier à la signature d’un protocole d’accord et d’échanges entre les instances des deux pays amis.

Cette réunion, qui s’est déroulé au musée Olympique à Alger, a été rehaussée par la présence du président de la confédération Africaine de Hokey sur gazon, l’Egyptien M. Ahmed Seif. «Nous allons mettre à la disposition de nos frères et amis mauritaniens toute l’expérience algérienne et les moyens nécessaires pour le développement et la promotion de la pratique sportive dans leur pays. Que ce soit pour les échanges dans les domaines de la compétition et de la formation ou encore la préparation de leur élite sportive, les athlètes mauritaniens sont les bienvenues. En collaborations avec nos fédérations sportives, nous allons tout mettre en œuvre pour les aider. Sept disciplines sont concernées par ce protocole d’accord. Il s’agit du cyclisme, du karaté, du tae kwondo, du football, du tir aux armes sportives, du cross (athlétisme) et du judo. Par ailleurs, la Mauritanie sera hôte l’Algérie au mois de juillet prochain à l’occasion des Jeux africains de la jeunesse, qui se dérouleront sous l’égide du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika. Je souhaite d’ailleurs aux athlètes mauritaniens une bonne participation et beaucoup de réussite lors de cette manifestation sportive continentale, a déclaré le président du COA,

M. Berraf à l’issue de la cérémonie protocolaire. Visiblement ravi de ce précieux accord, le président du comité Olympique mauritanien M. Ould Mah à tenu à souligner, pour sa part : «Aujourd’hui, la pratique sportive en général et les exploits de haut niveau nécessitent énormément de moyens. Le gouvernement de mon pays, qui a d’autres préoccupations aussi, ne peut pas répondre à chaque fois à nos besoins. Il faut savoir que depuis 1996, le sport en Mauritanie ne dispose pratiquement d’aucune subvention étatique. C’est surtout grâce aux aides olympiques accordées par le CIO ou encore la FIFA, et certains pays amis à l’image de l’Algérie, que nos athlètes peuvent se préparer et prendre part à certaines compétions internationales. Pour ce qui est de cet accord, nous avons ciblé certaines disciplines phare dans notre pays à l’image du tir aux armes sportives et le football. Nous espérons étendre cette convention à d’autres spécialités dans le futur. »

Rédha M.