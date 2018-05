Mondial-2018 : Le président de la FIFA fait l’éloge de la préparation de la Russie

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a fait l'éloge jeudi à Sotchi, du niveau de préparation de la Russie pour la Coupe du Monde-2018, estimant que ce pays était «prêt à 100%» pour accueillir l'événement.

«Vous pouvez compter sur moi, sur la FIFA, et ensemble, nous ferons de ce championnat le meilleur de l'histoire», a déclaré le président de la FIFA lors d'une réunion du Conseil d'observation du comité d'organisation Russie-2018 à Sotchi. Commentant le niveau de préparation de la Russie pour ce rendez-vous qui débutera le 14 juin prochain, Gianni Infantino a indiqué que «la Russie est absolument prête à accueillir le monde et à célébrer une fête de football inoubliable cet été». «Nous avons une équipe, comme au football.

Nous travaillons ensemble et nous allons gagner. Vous pouvez compter sur moi, sur la FIFA et, ensemble, nous ferons de ce championnat le meilleur de l'histoire», a-t-il promis. Selon le président russe Vladimir Poutine, également présent à la réunion, es préparatifs au Mondial-2018 «sont presque terminés.

Il ne reste qu'à perfectionner les mécanismes en place».

À Sotchi, le chef d'Etat russe et le président de la FIFA ont également reçu leur passeport du supporter.

Le Mondial-2018 se déroulera du 14 juin au 15 juillet dans 12 stades de 11 villes russes : Moscou, Kaliningrad, Saint-Pétersbourg, Volgograd, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-sur-le-Don, Sotchi et Ekaterinbourg.