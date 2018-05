Championnat d’Algérie de Futsal : Le MC Béjaïa remporte la 1re édition

Le Machaal, club de Béjaia, a remporté la première édition du Championnat d'Algérie de Futsal, en s'imposant devant l'AS Rabie El-Djazairi d’Oran sur le score de (4 à 2), (mi-temps : 0-1), en finale disputée à la salle Harcha-Hacène (Alger). Après un début de match à l'avantage des Oranais, qui ont ouvert le score dès la 2e minute de jeu par l'intermédiaire Merzougui, les joueurs de Béjaia ont pris le match en main monopolisant la balle sans pour autant créer de véritables occasions de marquer face à une solide défense oranaise. En deuxième mi-temps, les Béjaouis ont continué à presser leurs adversaires jusqu'à parvenir à égaliser à la 29e minute d'une frappe puissante des 7 mètres de Mourad Tararit qui offre deux minutes plus tard (31’) une passe décisive à Bouaoudia qui donne l'avantage au Machaal de Béjaia. Voyant le match leur échapper, les joueurs d'Oran se sont rués vers l'attaque laissant des boulevards en défense qui profitent aux attaquants de Béjaia : Benseghir et Djouad aggravent le score respectivement à la 33e et 38e minutes. Lors des deux dernières minutes de la rencontre, les joueurs de Béjaia ont réussi à conserver leur avantage au tableau d'affichage avant d'aller célébrer le titre avec une vingtaine de supporters venus spécialement pour les encourager. L'entraîneur du Machaal club de Béjaia, Fares Moumeni, s'est félicité d'avoir remporté «un titre historique» pour le futsal algérien d'autant plus que «la finale s'est disputée à la salle Harcha devant une valeureuse équipe d'Oran». «Pour cette finale, je pense que nous avons mal débuté le match en encaissant rapidement un but. Mais les joueurs ont bien réagi en restant»concentrés et appliquant les consignes du staff technique», a-t-il ajouté. De son côté, le coach l'AS Rabie El-Djazairi d’Oran, Mohamed Cherdoudi, a ouligné le fair-play dans lequel s'est déroulé cette finale félicitant l'équipe de Béjaia pour le titre de champion d'Algérie. «C'était une belle finale entre deux équipes qui ont tout donné. C'est déjà une grande réussite d'organiser un championnat national avec plusieurs équipes, maintenant il faudrait réfléchir à créer une sélection nationale pour participer aux compétitions internationales», a-t-il estimé. C'est le 2e vice-président de la Fédération algérienne de football, Bachir Ould Zmirli, qui a remis le trophée de champion à l'équipe de Machaal club de Béjaia et a également félicité les joueurs de l'AS Akbou pour leur accession en première division de futsal la saison prochaine