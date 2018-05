En présence de stars du football et de 70 équipes : Coup d’envoi du tournoi « Ramadan-Radieuse-Foot »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, et le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, ainsi que le président de l’association Radieuse, Chafi Kada, ont donné, en fin de semaine dernière, le coup d’envoi du tournoi traditionnel «Ramadan-Foot», au stade Reguig-Abdelkader de Maraval. Ce coup d’envoi s’est déroulé en présence d’un très nombreux public et de stars du football, à l’image de Belloumi, Hansal, Megharia, Guemri, Benzerga et Benchiha.

Cette 20e édition d’un challenge du sport de proximité très attendue par la jeunesse oranaise, afin de mettre au premier plan le fair-play et la fraternité entre les jeunes, en vue de les éloigner des maux sociaux, tout en leur permettant de s’exprimer dans un cadre adéquat, verra une grande participation nationale. En effet, 70 équipes en découdront pour atteindre une finale qui s’avère valorisante et prometteuse. La visite du ministre au mini-complexe Reguig-Abdelkader a été une occasion pour honorer l’école du RCG Oran, dont l’équipe des U13 jouera la finale de la coupe d’Algérie, ainsi que l’ancien international et buteur de l’ASM Oran, Guemri Redouane.

Un trophée du mérite a été remis par le président de la Radieuse au ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’au représentant du DGSN, le contrôleur Nouasri Salah. M. Mohamed Hattab et les autorités locales se sont montrés satisfaits du travail que réalise l’association Radieuse, ainsi que du parfait état des installations sportives et du bloc administratif, qui sont bien gérés. «Cette association est un exemple, au vu du sérieux travail de proximité qu’elle réalise et le fait aussi d’être à l’écoute des familles de sportifs et des martyrs du devoir national», a déclaré le ministre.