Equipe nationale : Madjer veut réunir son groupe

Il est vrai que depuis le match amical joué face aux Iraniens à Graz (Autriche), et la défaite sur le score de 2 à 1, on ne voit plus notre équipe nationale. Comme elle n’était pas concernée par le Mondial russe, elle ne pouvait jouer que des matches amicaux, selon les dates FIFA.

Les Verts de Madjer ne seront pas au complet cette fois-ci du fait que le match amical contre l’Arabie saoudite du 09 mai en Espagne ne figure pas dans les dates FIFA. Cette rencontre amicale se jouera exclusivement avec les joueurs locaux.

Il faut dire que ce match amical, même s’il compte beaucoup pour Madjer et son staff technique, ne le sera pas pour la plupart des présidents de clubs qui veulent bénéficier de tous leurs joueurs en cette fin de saison où chaque point pèse dans la balance. Toutefois, l’intérêt de l’EN primera. Pour ce match, ce sera l’occasion pour l’équipe saoudienne de bien préparer le Mondial russe où elle figure parmi un groupe difficile avec le pays organisateurs, l’Egypte et l’Uruguay. Le choix de l’Algérie n’est pas fortuit. Il s’agit d’abord d’un pays qui a été qualifié à un mondial à quatre reprises, ensuite c’est une équipe qui avait réalisé de très bons résultats contre l’Egypte. Comme ce pays se trouve dans le groupe de l’Arabie saoudite, il est clair que le fait de jouer contre notre équipe aura son importance aux yeux du staff technique saoudien. Juan Antonio Pizzi Torroja est l’entraîneur argentin de cette équipe

d’El Khalidj. C’est vrai qu’elle nourrit de légitimes ambitions pour passer le premier tour, même si avec la Russie et l’Uruguay, ce ne sera pas aisé. En football, cependant, il ne faut jamais jurer de rien.

Ceci dit, Madjer qui a convoqué 24 joueurs espèrent profiter de cette rencontre pour mieux se familiariser avec les joueurs opérant dans notre championnat national où l’on remarque de belles choses, notamment de bons joueurs. Ce sera l’objectif de Madjer pour «prendre la crème » afin de renforcer le groupe formé par les «pros». Ces derniers ne seront pas là pour les raisons que l’on sait. Pour autant, il faut dire que Madjer attendra la fin du championnat national de Ligue-1 le week-end à venir pour commencer son stage à Sidi Moussa. Le gardien Chaouchi sera présent, même si certains ne ratent aucune occasion pour lui «tomber dessus». Ce stage se terminera le 11 mai prochain, c'est-à-dire juste après le déroulement du match amical contre l’Arabie Saoudite à Cadix (Espagne).

Hamid Gharbi