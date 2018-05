Tournoi diplomatique des sports : 25 ambassades présentes

Les représentants de 25 ambassades ont pris part à la 3e édition du tournoi diplomatique de football et des sports «Diplosports», organisée hier, par l'ambassade de Hongrie au complexe sportif de la Protection civile à Bab-Ezzouar (Alger). Cet événement, qui se veut être un rapprochement entre les membres du corps diplomatique accrédités à Alger en leur proposant une journée d'exercice sportif, a vu le déroulement d'un tournoi de football qui a regroupé 12 équipes mixtes composées de neuf joueurs chacune, ainsi que des compétitions de tennis de table, de basket-ball et d'athlétisme (1.500m et 5.000m). L'ambassadeur de Hongrie en Algérie, Helga Katalin Pritz, a indiqué à l'APS que «cet évènement constitue une occasion pour regrouper les membres du corps diplomatique et leurs familles en dehors du cadre de travail», soulignant que «la pratique sportive est l'une des priorités du gouvernement hongrois». De son côté, l'organisateur de l'événement Mourad Bounfouf a expliqué que cette manifestation proposait aux membres du corps diplomatique une journée d'exercice sportif, de détente et de convivialité, comme elle contribue à la promotion de l'esprit sportif dans la diplomatie et d'un mode de vie sain. La compétition a été rehaussée par la présence de plusieurs personnalités sportives, diplomatiques et politiques qui ont participé à la remise de trophées aux gagnants.