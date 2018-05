Fédération internationale des Organisations de donneurs de sang : M. Sayah réélu au poste de SG

L'Assemblée générale de la Fédération internationale des Organisations de donneurs de sang (FIODS) a réélu l'Algérien Abdelmalek Sayah au poste de Secrétaire général de cette institution internationale humanitaire, a indiqué hier un communiqué de Fédération algérienne des donneurs de sang. Réunie le 19 avril dans la capitale italienne, Rome, l'assemblée générale a également élu l'autre algérien Kadour Gharbi en qualité de membre du Bureau exécutif de cette institution. Par ces choix, la Fédération algérienne des donneurs de sang «vient ainsi renforcer sa présence au niveau de cette prestigieuse institution humanitaire mondiale», souligne-t-on. «Elle confirme l'attachement de l'Algérie au travail humanitaire, à titre bénévole et volontaire, et le renforcement des liens entre les peuples sans distinction de race, de couleur ou de religion», note la même source, ajoutant que ce choix est «un honneur pour l'Algérie et pour toute l'Afrique».