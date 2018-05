Pourvu d’un sens élevé de patriotisme : Le moudjahid Driss Belmekki honoré

Le moudjahid Driss Benmekki a été honoré, hier à Oran, la coordination régionale ouest de l’Union nationale pour la promotion du mouvement associatif (UNPMA). En reconnaissance et par devoir de mémoire, le représentant de la coordination régionale ouest de l’UNPMA, Mustapha Gueddih, accompagné de membres de la société civile, se sont rendus au domicile de ce moudjahid pour rendre un hommage à son courage, à son sens élevé de patriotisme et son abnégation pour l’amour de la patrie. Le moudjahid Belmekki Driss a rallié les rangs de la glorieuse Armée de libération nationale (ALN) à l’âge 23 ans, après une formation dans les Scouts musulmans, a rappelé M. Gueddih dans une allocution prononcée à cette occasion. Après une formation clandestine en Allemagne, ce valeureux moudjahid regagnera l'Algérie pour servir la guerre de Libération nationale notamment dans la région de Sebdou et El Aricha, zone relevant de la Wilaya V historique où il faisait partie d’un noyau rattaché à une cellule de Abdelhafid Bousssouf, comme fabricant de bombes. Il a participé à de nombreuses opérations dont celle de la caserne d’El Arricha (Sebdou) où il a déposé plusieurs bombes ayant fait 75 morts dans les rangs des forces coloniales françaises, a évoqué le coordinateur régional de l'UNPMA. Malgré le poids des années (plus de 88 ans), ce moudjahid a su garder intact les souvenirs de son parcours de combattant dont sa participation à la Bataille d’Alger comme fabricant et poseurs de bombes. «C’est la femme du Dr Nekkache qui m’a amené, sur décision du chahid Larbi Ben M’hidi, à la Casbah d’Alger pour aider les moudjahidine à fabriquer les bombes», a-t-il déclaré en substance.