Politique du travail et d'emploi : Un développement remarquable

Le directeur général de l'Organisation arabe du travail (OAT), Fayez al-Matiri a estimé, hier à Alger, que l'expérience algérienne en matière de travail et d'emploi connaissait «un développement remarquable et continu» et sera «partagée aux pays arabes» pour en tirer avantage à l'avenir. L'expérience algérienne en matière de travail et d'emploi connait «un développement remarquable et continu», notamment dans les volets relatifs aux «dispositifs d'emploi des jeunes et de lutte contre le chômage», «mesures de dialogue social dans le cadre de la tripartite», et «mécanismes initiées pour l'application des lois», a indiqué M. al-Matiri dans une déclaration à la presse au terme d'une audience que lui a accordé le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali. Soulignant que «l'expérience algérienne sera partagée aux pays arabes pour en tirer avantage», il a précisé que l'OAT prévoit la programmation de plusieurs activités dans le domaine de la promotion du dialogue social et des mesures de lutte contre le chômage au profit des travailleurs et jeunes de la région arabe. Pour sa part, M. Zemali a indiqué que l'entretien a permis d'échanger les vues sur les développements survenant sur le marché du travail et de mettre l'accent sur l'importance de renforcer la coordination et l'action commune entre les pays arabes, particulièrement en matière de lutte contre le chômage. A noter que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite de travail qu'effectue le DG de l'OAT en Algérie où il devra superviser avec M. Zemali l'ouverture officielle de l'atelier de formation sur le «Réseau arabe des données des marchés de travail» qu'abrite Alger a partir du dimanche.