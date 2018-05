Salon national de la sous -traitance à Sétif : L’intégration au cœur du développement

Le 4e Salon national du partenariat, de la maintenance, la fourniture et de la promotion de la sous traitance industrielle (SIPROST 2018) organisé sous l’égide du ministère de l’Industrie et le soutien du wali est placé cette année sous le thème de «l’intégration nationale au cœur du développement».

Une manifestation d’autant plus importante qu’elle regroupe près de 80 exposants représentants de grandes entreprises publiques et privées qui étaient présentes dans la grande salle d’exposition de la cité Maabouda pour mettre en exergue le produit de compétences avérées dans tous les domaines, ainsi que les remarquables avancées enregistrées dans le domaine industriel. Aujourd’hui, la sous-traitance est un vecteur puissant de substitution de la production nationale aux importations, soulignera M. Kamel Agsous, président de la coordination des bourses de sous-traitance «l’intégration nationale est un des facteurs privilégiés pour le rétablissement de la balance commerciale par le développement d’un tissu de sous-traitance industrielle portée par les PME dotées d’une expérience et d’un savoir-faire en mesure de relever le défi ou encore par des investisseurs potentiels encouragés par des mesures d’incitations fiscales en direction de l’investissement dans la sous-traitance industrielle», ajoutant par ailleurs que le choix de Sétif pour abriter cette importante manifestation n’est pas fortuit, au vu des industriels très entreprenants dans tous les métiers de la sous-traitance et une volonté des autorités locales de cette wilaya où une méga-zone de 750 ha sera bientôt en activité. Le wali qui a procédé la veille à l’ouverture de ce Salon en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, s’est rendu au mémorial des martyrs où il a déposé avec de nombreux travailleurs et cadres syndicaux une gerbe de fleurs à la mémoire de nos glorieux martyrs. Il donnera ensuite le coup de starter de la marche des facteurs et présidera la cérémonie «un emblème national pour chaque famille « organisée par la direction de la Jeunesse et des Sports. Il assistera en présence des autorités de la wilaya au colloque organisé par l’association du 8 Mai-1945 consacré aux essais nucléaires français dans le Sud.

F . Zoghbi