23e congrès national de médecine et traumatologie du sport : Peut-on éviter la mort subite du sportif ?

Les cas de mort subite touchent de nombreux sportifs. L’Algérie n’a pas été épargnée par ce phénomène qui a coûté la vie, cette année, à deux joueurs dans la fleur de l’âge. Il s’agit de Abderrahmane Bouyermane, gardien de réserve de l’USMA et Daoud Bourzeg, joueur au NRB Dehamcha (amateur) à Sétif décédés tous les deux sur un terrain de football, suite à un arrêt cardiaque. Face à la recrudescence du phénomène, les débats du 23e Congrès national du Groupe algérien de médecine et traumatologie du sport, organisé, hier, à l’hôtel AZ de Kouba, ont été axés sur cette question de la mort subite de personnes jeunes et en parfaite santé et condition physique. Les présents se sont également demandés s’il y avait moyen de la prévenir. «C’est un de nos grands points d’interrogation, un facteur d’impuissance devant un phénomène récurrent, qu’on va essayer aujourd’hui de débattre, et d’en sortir avec des recommandations» a déclaré en cette occasion, le Pr Mourad Belhocine, président du GAMETS, tout en expliquant que «les causes sont multiples, mais la piste cardiaque reste néanmoins la première étiopathie à rechercher». Le chef de service de Médecine du sport à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS), le Dr Maouche a fait savoir que le trouble du rythme cardiaque entraînant le décès de grands sportifs «c’est généralement une tachycardie ou fibrillation ventriculaire. Si aucune manœuvre n’est faite pour réanimer le sportif, le décès est certain», a-t-il précisé.

Selon M. Belhocine 90% des cas sont de cause cardiovasculaire. «en fait, la plupart des victimes sont atteintes d'une cardiopathie sous-jacente, c'est-à-dire qu'elles sont porteuses d'une malformation cardiaque silencieuse et ignorée», a-t-il dit. Les autres causes sont beaucoup plus rares, comme la mort subite par hyperthermie, quand le corps atteint une température trop élevée.

Par ailleurs, le spécialiste a fait remarquer que l’essentiel de la pathologie des sportifs est d’ordre traumatique «la plupart des sports sont des sports de contact. Aussi, 60% de nos consultations quotidienne c’est de la traumatologie» a-t-il révélé.

Les recommandations en matière de prise en charge du sportif blessé ont fait elles aussi, l’objet d’un large débat. Présent lui aussi à cette manifestation scientifique de médecin chef de l’équipe nationale, le Dr Ali Yekdah a insisté sur la nécessité impérative de former tous les acteurs du domaine sportif sur les premier secours. «Un geste peut sauver une vie» a-t-il dit. Il a rappelé par la même occasion, la directive de la Fédération algérienne de Football concernant la présence obligatoire d’un personnel médical qualifié, d’une trousse d’urgence au bord du terrain, d’une ambulance médicalisée et d’un défibrillateur automatique externe lors de chaque rencontre footballistique.

Lors de ce rendez-vous scientifique, les spécialistes ont évoqué plusieurs thèmes surtout les nouveautés relatives à la physiologie, la biomécanique, l’anthropométrie, mais aussi à la nutrition du sportif. Un atelier a traité également de la question des compléments alimentaires, les adaptations environnementales et bien évidemment la lutte antidopage. Au cours de cette journée riche en enseignements, il a été question également de l’apport de l’activité physique dans la prévention et la prise en charge des maladies chroniques et des cancers. Des tables rondes sur l’actualité sportive, comme les «Urgences de terrain, la mort subite», «Jeûne du Rhamadan : incidences sur le profil nutritionnel des footballeurs» ont été également animées par des médecins et spécialistes du domaine.

Sarah A. Benali Cherif