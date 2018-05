Les prouesses techniques de Riyad Mahrez

Le footballeur international algérien de Leicester city, Riyad Mahrez a été sélectionné par la FIFA pour figurer dans l’équipe de jeux vidéos EA Sports 18, rapporte le journal local, The Leicester Mercury. Parmi les prouesses qui ont valu à l'ancien Havrais de figurer dans les jeux vidéos que produit la FIFA chaque année dans le monde, ses dix buts et ses huit passes décisives en Premier League cette saison. Cette sélection permettra aux amateurs de jeux vidéo sur les stars mondiales du football de regarder les plus belles actions de jeu avant la désignation par la FIFA de l’équipe type de l’année, qui doit être annoncée en janvier.