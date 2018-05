Dans la lucarne : L’USMA lavée

Il est clair que nos clubs, depuis la nuit des temps, ont toujours prouvé leur bon sens de la probité et surtout leur sportivité. C'est-à-dire que le football pour eux se joue avant tout sur le terrain et non pas « derrière le stade » comme l’on a tendance à le dire. C’est vrai que nombreuses sont les équipes algériennes qui ont été victimes d’actes répréhensibles, mais cela restait dans le domaine de faits non-vérifiés. C'est-à-dire qu’il est toujours difficile d’avoir des preuves pour avancer une action concrète contre un club donné. On a toujours pratiqué une telle politique. Ce qui ne nous avait posé que des problèmes. De plus, ce sont nos clubs qui sont les victimes de « machination » et autres. Néanmoins, on essaye de « faire le « dos rond » et de ne parler que de ce qui s’était passé sur le terrain. Le reste n’était nullement de notre ressort. De plus, la CAF n’était nullement accessible pour qu’elle réponde rapidement aux doléances des uns et des autres sur des dépassements ou des erreurs d’arbitrage ou d’un mauvais comportement du club adversaire de l’équipe algérienne. Ceci dit, nos clubs ont montré, sur le « périmètre vert » leurs capacités à relever le défi. C’est ce qui explique le fait qu’on les trouve, le plus souvent, parmi les équipes qui se qualifient soit aux demi-finales ou carrément la finale. C’est un peu le cas de l’USMA où cette équipe a été stoppée par le représentant congolais du TPMazembé en finale de la Ligue des champions d’Afriqueil y’ a trois éditions. C’est vrai que lors de la présente édition, l’USMA était versée en coupe de la CAF, mais cette équipe algérienne a fait preuve d’une grande présence dominant le plus souvent ses opposants. Certes, parfois, il y eut des difficultés, mais la sentence du terrain a, le plus souvent, était décisive en dernier ressort, puisque les poulains de Hamdi sont qualifiés à la phase de poules où ils auront face à eux, lors de la première journée, les Young Africans de Tanzanie. Toutefois, avant d’arriver à ce satde de la compétition lors des 1/16èmes de finale (bis), le club algérien a été « victime » d’une folle information de corruption montée de toutes pièces. Ceertains canaux et autres journaux n’ont pas manqué de relier cette information avec une rapidité qui a étonné tous les spécialistes. De plus, l’information n’était nullement vérifiée, elle qui a été lancée par un « tweet » d’un journaliste de la BBC qui est nigérian. Il avait pris le soin de donner l’information sans préciser la partie qui avait approché l’arbitre de la rencontre Plateau United-USMA jouée à Lagos. C’est donc un match qui a eu lieu en terre nigériane. Finalement et après les investigations et l’enquête déclenchée par la CAF, le « pot aux roses » a été découvert. Le « corrupteur » est un ancien arbitre nigérian qui s’appelle Joseph Ogabor. C’est lui qui a voulu traiter avec l’arbitre du match de ladite rencontre. « Après une enquête menée par la CAF, le coupable derrière la tentative de corruption de l’arbitre du match entre Plateau United et l'USM Alger a été identifié.

Ainsi la CAF a indiqué que l'arbitre Nigérian Joseph Ogabor a contacté l'arbitre principal de la rencontre entre Plateau et l'USMA (Le Sud-Africain Victor Gomes) pour favoriser l'équipe de son pays, la CAF lui a infligé une suspension de 12 mois. De son côté la fédération Sud-Africaine a reçu l'ordre de présenter des excuses à la fédération Nigériane après avoir affirmé qu'elle était complice dans cette affaire ».

Voilà qui lave l’USMA de tout soupçon de corruption. Ce qui conforte la position des clubs algériens et parmi eux l’USMA qu’ils n’ont jamais « mangé de ce pain ». L’éthique et la sportivité ont toujours été considérées comme des principes immuables sur lesquelles personne ne peut marchander. Cela nous apprend aussi qu’il ne faut pas accuser gratuitement, sans preuve, ni information crédible et fiable, un club qui n’avait, dés le départ, rien à voir avec ce qui s’était passé lors du match Plateau United-USMA. Cette dernière mérite bien les égards de tous pour le sens qu’elle accorde à l’éthique sportive dans les stades.

HAMID GHARBI