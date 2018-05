TP Mazembé 4 - ES Sétif 1 : L’Entente prend l’eau

L'Entente de Sétif, second représentant Algérien en Ligue des Champions d'Afrique, a lourdement chuté, hier à Lubumbashi, face à la formation du RD Congo, le TP Mazembé. A l'occasion de la première journée de la phase des poules de cette compétition, les joueurs de l'ESS, méconnaissables, se sont inclinés sur le score sans appel et logique de 4 à 1, face à la formation du RD Congo.

Dans cette partie, ou les Corbeaux ont brillement fait honneur à leur statut de favori de la compétition , les camarades d'Ait Ouameur se sont effondrés en seconde période, après avoir tout donné. Connu par son jeu ultra offensif, la formation du TPM a d'entrée annoncé la couleur. 10', Malango s'appui sur Sissoko, pour effacer l'arrière garde Sétifienne, avant de tromper Zeghba en toute quiétude. Une action d'école, visiblement bien préparée, devant laquelle la défense de l'Entente est restée observatrice. Pris de vitesse, les poulains du coach intérimaire Zorgane n'ont pas tardé à réagir. Deux minutes plus tard, Nessakh remet les pendules à l'heure, en reprenant de la tête le corner d'Ait Ouameur. On pensait, alors, que l'ESS était rentrée dans le match, mais ce ne fut pas le cas. Les protégés de Mihayo ont carrément pris l'initiative du jeu à leur compte, en multipliant les assauts. 23', Sissoko est fauché dans la surface par un défenseur de l'Entente. L'arbitre de la rencontre, le Malgache Nampiandraza désigne sans hésitation le point de penalty. Malango exécute la sentence et signe son doublée du jour. Le jeu s'est ensuite équilibré et les deux formations se sont pratiquement rendu coup pour coup.

Les Algériens se sont procurés de belles occasions de scorer. Notamment par l'intermédiaire du trio Haddouche, Nadji et Djahnit. Néanmoins, faute de réalisme, ils regagneront les vestiaires avec cet handicap à la marque. En seconde période, la fatigue et les conditions climatiques difficiles ont eu raison des joueurs de l'ES Sétif, qui ont carrément perdu leur concentration, leur jeu et leur lucidité. 62', Mechack porte le score à 3-1 et met son équipe à l'abri. 80', l'arbitre de la rencontre accorde un second pénalty aux Corbeaux, qui sera transformé par le joueur Zambien Sinkala (4-1). Dans les arrêts de jeu de cette partie, ou les locaux ont manqué de nombreuse occasions, le Malien Traoré rate un troisième penalty. Une lourde défaite pour l'ESS, qui débute mal cette phase des poules. Les camarades d'Ait Ouameur sont contraints de se ressaisir dés la prochaine journée, à domicile, face au MC Alger tenu en échec par le représentant Marocain du Difâa El Djaddidi (1-1).

Rédha M.