L’Algérie dans les instances sportives internationales : Définir une stratégie et avoir une visibilité

Hier, à l'hôtel Holiday Inn, l'Organisation des journalistes sportifs algériens (Onjsa) avait organisé une conférence de presse en présence de deux ministres, ceux de la Communication, Djamel Kaouane, et de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab.

Le thème relatif à la représentation algérienne dans les instances internationales avait suscité l'intérêt de tous. Car le sujet est vraiment important, surtout que l'on assiste à un net recul de nos représentations dans les grandes instances du sport mondial, africain et arabe. Pourtant, tout le monde sait le rôle joué par nos sportifs et cadres à ce niveau. Il y eut d'abord l'intervention du président de l'Onjsa, Youcef Tazir, qui a mis en relief l'importance du sport dans le raffermissement des relations de nos représentations à l'extérieur du pays. Il a ainsi donné l'exemple de l'équipe du FLN qui, grâce à son action, a permis à notre Révolution de gagner quelque dix années. En prenant la parole, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, avait tout d'abord salué «cette initiative qui est très louable. La presse sportive a un rôle très important dans le développement de notre représentation dans les instances internationales. Ce genre de rencontre ne peut que raffermir et conforter notre représentation auprès des instances internationales». Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, insiste, pour sa part, sur la «nécessité de renforcer nos représentants dans les instances internationales afin que nos chances restent intactes dans les grandes compétitions de haut niveau».

Il faut dire que cette conférence de presse avait invité des experts qui ont effectué une étude chiffrée et détaillée sur la représentation algérienne dans les grandes instances internationales et aussi les confédérations africaines et arabes dans toutes les disciplines. C'est le garant d'une présence qui ne peut que nous être utile.

Un panel de plus de 11 experts-chercheurs a fait une étude poussée se basant sur des chiffres réels communiqués par le COA et relève le fait que 32 Algériens seulement représentent notre pays dans le concert des instances internationales. Un nombre jugé par ces experts comme faible par rapport au nombre réel qui aurait dû qu'il soit, eu égard aux potentialités du pays à tous les niveaux.

Le résultat de ce travail qui a duré plusieurs semaines a été étalé par Nacer Eddibe Guemrichen devant l'assistance où l'on y trouve présents d'ex-ministres comme Derouaz Aziz, Mohamed Mecherara, ex-président de la DNCG de la LFP et de la FAF, le président du COA, Mustapha Berraf, le représentant de l'armée et des douanes, ainsi que des cadres du sport et aussi beaucoup de représentants de la presse nationale.

L'intervenant montrera que la représentation algérienne dans ces instances et en net recul. L'élément féminin est vraiment insignifiant. Car, avait-il dit, «on fait tout pour barrer la route à un compatriote. Ce qui fait qu'on perd des places qui auraient dû nous revenir de droit. Les exemples sont légions à ce niveau».

C'est-à-dire que des querelles de clocher font qu'on est mis sur la touche sans qu'on daigne faire le moindre effort. Une situation jugée «suicidaire» par Hassiba Boulemrka qui avait parlé de son expérience dans le Comité olympique algérien à se faire réélire international dans la commission «femmes et sport». Elle a mis en relief les problèmes auxquels elle avait connus. Ce qui l'avait empêchée de passer et réintégrer l'instance internationale. Il y eut aussi Mustapha Larfaoui qui avait occupé pendant plus de 20 ans la FINA (Fédération internationale de natation).

Il y avait aussi l'intervention de Lazharin, actuel Yamani, président du Musée Olympique. Ce fut une halte très fructueuse, comme l'avait montré le riche débat qui avait suivi, et notamment l'intervention de Djaâfar Yefsah qui avait avancé des règlements qui confortent l'action de nos représentants et que la loi soutient avec force.

Puis, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, et le président du COA, Mustapha Berraf, ont offert des récompenses aux journalistes de la presse publique et télévisuelle, parmi eux : Abdelaziz Azizi, Hamid Gharbi, Mokrane Harhad, Mohamed Flici. Ce fut une très grande réussite bien organisée par l'Onjsa, ses sponsors, mais aussi l'hôtel Holiday Inn.

H. G.