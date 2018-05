Journées d’Annaba de la musique classique : Une ambiance rare en perspective

Le coup d’envoi de la 4e édition des Journées d’Annaba pour la musique classique a été donné, jeudi après-midi, au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi, dans une ambiance exceptionnelle, au grand bonheur des mélomanes, en présence des autorités locales, et à leur tête le wali, Mohamed Salamani.

Un concert animé par la chorale de l’école Bezri-Salah, détentrice du premier prix du concours de la wilaya d’Annaba, a ouvert le bal en interprétant un concert suscitant l’admiration du public.

La qualité du plateau proposé pour cette première journée a drainé une assistance nombreuse composée essentiellement des familles bônoises, qui se sont régalées de plusieurs morceaux tirés du patrimoine national et africain. C’est ainsi que les élèves de Nibras Music School d’Annaba ont joué des morceaux de musique universelle qui leur étaient dévolu.

Ces derniers ont été longuement ovationnés par le public. La troupe palestinienne établie dans notre pays, sous la conduite du maestro Hakem Chahada, a interprété des morceaux de la musique classique puisés du patrimoine palestinien, en impressionnant plus d’un par la qualité des ses interprétations. La chorale de la basilique Saint-Augustin, composée de plusieurs étudiants africains dans notre pays, a su comment gratifier l’assistance par le spectacle donné à l’occasion. C’est un répertoire riche et varié de grands classiques qu’ont proposé les choristes. Une pléiade de musiciens, des groupes, des associations et ateliers spécialisés dans la musique classique issus de différentes wilayas, ainsi que de plusieurs étudiants internationaux sont au programme de cette manifestation culturelle.

Pour ce qui est des objectifs de ce rendez-vous artistique, c’est d’offrir au public annabi, l’opportunité de découvrir la diversité musicale, a souligné le directeur de la culture de wilaya, Driss Boudiba.

Lui succédant, le gérant de Nibras Music School, Abdelkrim Gasmi, a expliqué la nécessité de faire montrer au public comment faire l’illustration sonore avec des instruments qui sont utiles pour la musique classique et universelle. Organisée par la direction de la culture, en coordination avec Nibras Music School, cette manifestation culturelle se poursuivra jusqu’à aujourd’hui, avec un programme alléchant.

B. Guetmi