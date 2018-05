Mohamed le Suédois au TNA : La schizophrénie en show

Les Algérois ont bien bouclé leur semaine, en passant un week-end avec un spectacle délirant et schizophrénique avec l’humoriste Mohamed le Suédois, qui a l’art et la manière d’interpréter cinq personnages dans un one man show de plus d’une heure, au grand bonheur de ses 750 fans.

Après son triomphe récemment avec un Olympia complet, l’humoriste a incarné, sur la scène du prestigieux théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, toute une famille à lui seul pour 1h10 de spectacle sans temps mort. Loin du spectacle qui fait sa célébrité, Mohamed Medjroub alias Mohamed le Suédois a la particularité de rentrer dans la peau de plusieurs et différents personnages à la fois, avec une grande maîtrise et une excellente technique vocale et gestuelle. Et c’est justement le concept même de ce dernier spectacle, sorti en octobre dernier, à savoir une Famille de OUF. En effet, Mohamed le Suédois incarne en même temps les cinq personnages, dont Samia, toujours célibataire, qui veut se marier à tout prix, Khadidja, la maman, toujours voilée et désespérée du célibat de sa fille, Samia, demeurant à cheval sur le respect des coutumes, Karim, le frangin, en plein divorce, et la blonde Zoubida alias «Zouzou», cette tante algéroise, mariée à un Français qui assume pleinement son racisme et ne cesse de critiquer les Arabes, tout en passant son temps à juger la maman, sans oublier l’increvable Nana, une grand-mère typiquement kabyle avec ses tatouages et sa robe traditionnelle. Du grand art en somme, avec lequel il raconte non sans humour délirant les déraillements de la double culture d’une famille franco-maghrébine. Cette adaptation sur scène de sa série Facebook, qui lui vaut des milliers d’abonnés, raconte l’histoire de l’impayable Samia. Cette «amie» que Mohamed caricature avec bienveillance depuis des années. Elle a 36 ans, et n’est toujours pas mariée. Sa famille et ses proches s’inquiètent. À travers la vie de ces personnages au sein de cette famille, qui entretient une relation conflictuelle, Mohamed le Suédois met le doigt sur des tabous bien connus dans la société : mariage tardif, relation belle-mère-belle-fille-etc. Pas moins de 750 fans étaient venus, lors de cette soirée du jeudi, pour rire, sans cesse, de cette famille algérienne vivant depuis 40 ans en France et qui tente tant bien que mal de préserver les coutumes algériennes connues de tous dans un ton humoristique. Les rideaux s’ouvrent sur Khadidja, vêtue de sa djellaba et son foulard, qui ne se retient pas de montrer son désarroi, et tente de caser sa fille par tous les moyens. Cette dernière, dont la relation avec sa maman est terriblement tendue, lui reproche de ne pas respecter sa vie privée et se confie, à sa manière de fille soumise aux coutumes maghrébines, sur les méthodes qu’elle emploie pour se trouver un homme, notamment les sites de rencontres en ligne. Nana, visiblement très exigeante, malgré son âge avancé, se dévoile en robe kabyle, et avec des tatouages sur le visage. Elle n’hésite pas à tacler Khadidja sur l’éducation de Samia. «Ce soir, il y avait un public extraordinaire !» dit Mohamed à son public, à la fin de son spectacle. Son Smartphone à la main pour enregistrer une vidéo, histoire d’immortaliser cet instant inouï, promet à son public de revenir pour le mariage de Samia ! Et lança : «J’adore venir jouer à Alger… je suis fier d’être algérien.»

Ainsi, Mohamed le Suédois s’est produit jeudi et vendredi derniers pour deux spectacles accueillant 15.000 spectateurs. Mohamed le Suédois risque de faire de l’ombre à certains humoristes, puisque Samia et sa famille continuent de faire le buzz instantané pour l’artiste, étant donné que chacune des vidéos de cette Web-Série atteint les 300.000 vues et les 10.000 likes.

S. O.

------------------////////////////////////

Mohamed Medjroub, à El Moudjahid : « J’adore venir jouer en Algérie »

Mohamed le Suédois Alias Mohamed Medjroub ne vient pas de Scandinavie… il est d’origine algérienne, et est installé à Marseille. Rencontré dans les coulisses

du prestigieux Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, cet humoriste chaleureux, souriant, débordant d’énergie et de bonne humeur nous accorde cette interview…

Mohamed, depuis 6 ans que vous faites ce métier, quelle évaluation faites-vous de votre parcours ?

Je regarde chaque année derrière moi, et je regarde l’évolution que j’ai prise d’année en année. Je vois si j’avance ou si je fais marche arrière. Dieu merci, cela fait six ans que je monte des marches une par une, et j’y arrive tranquillement. Je suis hyper fier de mon parcours.



Pensez-vous que cette nouvelle vie a changé Mohamed Medjroub ?

« Vous savez, c’est très important d’aimer ce qu’on fait dans la vie. Personnellement, lorsque je me réveille le matin, c’est une pêche de ouf, surtout lorsque le soir, j’ai un spectacle ; je suis très heureux. J’adore ce sentiment de rencontrer des gens. Donc je me sens complètement épanoui ».



Vos débuts étaient sur le web… est-ce que c’était difficile pour vous d’en sortir et d’être en face de vos fans ?

Alors justement ! C’est, en fait, le web qui m’a fait connaître au grand public, et qui m’a donné un coup de pouce pour remplir les salles aujourd’hui et être connu.



Comment avez-vous eu l’idée d’écrire cette histoire ?

J’ai fait près de 250 dates de tournées en France, depuis deux ans. Ce spectacle est tout nouveau, sorti en octobre dernier, donc c’est un tout jeune spectacle. Un spectacle, on l’écrit à fur et à mesure avec un public, c’est comme ce soir par exemple, j’ai fait des choses que je n’ai jamais faites en France… c’est bien ! Donc, je vais le garder, parce que j’ai vu la réaction du public, donc c’est top ! Cela fait deux ans que je joue cette famille algérienne sur les réseaux sociaux, et je me suis dit pourquoi pas en faire un spectacle et le proposer au grand public, pour voir ce que ça donne de faire vivre réellement ces personnages sur scène. Donc, c’est ce que j’ai fait.



Vous avez une interaction particulière avec votre public…

L’interaction que j’aie avec mon public est très importante, parce qu’il n’y a pas de filtre. En fait, comme je suis comme ça sur scène, comme je suis en face de vous. Je ne joue pas le comédien, même si je le suis, il n’y a pas de filtre, car je me dis qu’il y a des personnes lorsqu’elles paient leur place, pour voir quelqu’un sur scène, elles doivent se dire «on est venu voir un membre de notre famille».



Que représente pour vous le fait de vous produire devant un public algérien qui est composé totalement de vos fans ?

Vraiment j’adore venir jouer en Algérie. C’est vrai qu’au début, j’avais cette appréhension de me dire «est-ce qu’en Algérie, ils vont comprendre toutes mes blagues ?» mais ensuite, après ma première scène, j’avais compris que moi-même, je ne comprenais pas mes blagues comme eux ils les comprenaient. Le public algérien comprend certaines choses mieux qu’en France.

Entretien réalisé par S. O.