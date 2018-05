Association SEVE : Combattre les idées rétrogrades

L’association SEVE a organisé tout récemment une conférence sur «les femmes et le top management» à Alger. Une thématique jugée par l’association des femmes chefs d’entreprises de «très importante». La présence à cette rencontre de femmes cadres, députées ou encore exerçant des professions libérales démontre de l’intérêt suscité auprès de cette frange de la société. Pour la présidente d’honneur de SEVE,

Mme Taya Yasmina, «la finalité de ce forum d’idées est d’enclencher une dynamique pour parler du top management, un concept très discuté dans le monde».

Mais qu’en est-il dans notre pays ? De l’avis de toutes les intervenantes, de nombreuses contraintes persistent encore sur le parcours des carrière des femmes, en dépit de la promulgation d’une batterie de textes législatifs en faveur de la promotion de la femme.

Ainsi, selon elles, même si des progrès ont été enregistrés, la représentativité de la femme dans les sphères décisionnelles reste en deçà du potentiel existant et de ce qu’elle est en droit d’attendre. «Malgré des avancées positives, on est encore en retard», est-il rappelé. Ainsi «peu de femmes occupent des fonctions supérieures», sera-t-il indiqué.

Le poids de la société, ont-elles souligné, constitue un obstacle à leur émancipation. «Les valeurs sociales sont transmises de génération en génération» ont-elles constaté. Elles en voudront pour preuve la régression enregistrée au niveau de la présence des femmes au sein du parlement.

Celle-ci est passée à 25% alors qu’elle était lors de la précédente mandature de 31% en dépit de la disposition qui impose des quotas aux femmes dans les assemblés élues. Toutefois, indiquera une ancienne députée et syndicaliste, «nous ne voulons pas la parité mais l’égalité des droits». L’absence de statistiques fiables a été également pointée du doigt, car dira la présidente de l’association des femmes cadre, elle (l’absence de statistiques) signifie qu’il ne peut y avoir de visibilité en matière d’emplois occupés réellement par les femmes.

Comment apporter les changements à même de changer la donne? Si certaines intervenantes ont estimé que pour gagner cette bataille il y a lieu de miser sur la qualité des femmes susceptibles d’être au devant de la scène nationale, d’autres ont estimé, au contraire, qu’il ne fallait pas faire cas de ce critère car que ce qui importe est d’assurer une présence massive des femmes pour pouvoir, à terme, influer sur les choses et changer le constat dressé.

Ainsi estimeront-elles, c’est aux femmes qui activent et militent dans la sphère politique d’agir. Malheureusement, ont-elles noté, ces femmes ont été défaillantes et si des progrès notables ont été enregistrés le mérite revient aux associations qui militent pour les droits des femmes. Pourtant, sera-t-il affirmé, «la politique influe sur tous les secteurs». Pour d’autres intervenantes, «il est primordial d’améliorer l’image et le statut de la femme ».

Le parcours de certaines d’entres elles présentes à cette rencontre laisse toutefois entrevoir un poids de la société. Mais il n’en demeure pas moins ont-elles estimé que l’organisation de cette rencontre est en soi un indicateur quant à la volonté des femmes de sortir de leur enfermement et de s’imposer au sein de la société. Elles en sortiront avec la conviction de la nécessité de «visibiliser une force féminine qui s’imposera par l’inclusion». C’est pourquoi il a été décidé de mettre sur pied un groupe de travail, chapeauté par SEVE afin de mettre en place un projet de plan d’action.

Nadia Kerraz