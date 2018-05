Béjaïa : La police accueille le jeune handicapé Azzoug Mohamed Wassim

Le rêve du jeune handicapé Azzoug Mohamed Wassim âgé de 9 ans de côtoyer les agents de police dans leur fonction a été concrétisé après l’accord du chef de Sûreté de la wilaya, Bennacer Abdellah, de l’accueillir au siège du commissariat central qui mettra à sa disposition son bureau durant toute la journée.

Le jeune Azzoug était aux anges quand il recevait tour à tour les agents, tout grade confondu, qui le saluèrent et exécutèrent ses ordres. Un moment de joie pour l’enfant que ses parents n’attendaient pas de voir aussi heureux et souriant. Son grand père qui l'accompagnait a tenu à remercier le chef de Sûreté et l’ensemble des agents de police pour l’accueil chaleureux et l’affection réservés à son petit fils .

Une réception a été organisée en l’honneur d’Azzoug Mohamed Wassim qui a reçu des cadeaux des mains du responsable de Sûreté de la wilaya. Le geste de ce dernier prouve la relation excellente qui lie les services de police et les citoyens et ce, par un travail de proximité à travers toutes les Sûretés de daïras réparties à travers la wilaya de Bejaia.

M. Laouer