Voisinage : Revenir aux valeurs d’antan

Les relations de bon voisinage filent un mauvais coton. La notion du vivre ensemble, du respect de l’autre, bat de l’aile de nos jours ; un manque de civisme et un laxisme à outrance qui ont pignon sur les comportements.

Le voisin de palier n’est plus considérée comme un proche de la famille que l’on aime aussi. De nos jours, garder de bons rapports avec ce dernier «perd ses galons» de plus en plus, avec les mutations sociales, à l’origine d’une nouvelle tendance qui émerge, basée sur le seul principe de garder ses distances et d’éviter autant que faire se peut les familiarités, avec les voisins. Aujourd’hui, vivre en communauté, accepter l’autre avec ses qualités et ses défauts a pris un sacré coup. Ce constat est d’ailleurs visible dans les cités où seule la donne «chacun pour soi et dieu pour tous» prime.

Les gens, à vrai dire, sacrifient, tous les jours, sous l’autel de la modernité, des valeurs d’une grande importance par le passé. Parler du vivre en symbiose et en harmonie, par les temps qui courent, est même éphémère. Dans les quartiers, le «je m’en foutisme», le mépris de l’autre sont monnaie courante. Les bonnes manières, le droit à la sérénité, à un cadre de vie de qualité sont transgressés quotidiennement.

Les espaces verts conçus pour le bien-être de tous, au même titre que les halls et autres parties communes sont livrés à tout acte de vandalisme et dans les meilleurs des cas, squattés et détournés de leur vocation initiale, alors qu’ils

devraient être mis à profit à tous les habitants du site. Les choses se passent autrement chez-nous, malheureusement et les exemples sont légions pour attester ces maubais comportements qui ont la peau dure.

On n’hésite point à attaquer son voisin en justice pour une simple histoire de stationnement. Il faut dire que le volet propreté reste le parent pauvre dans les cités où il n’y a pas de femmes de ménage. Aujourd’hui, on nettoie, on astique chez-soi, mais une fois le pas de sa porte passé, on ferme carrément les yeux sur l’insalubrité. Sinon, comment expliquer ces escaliers et ces ascenseurs envahis d’ordures ou encore ces sacs de poubelles jetés par les balcons. Pourtant des espaces existent bel et bien et les services de NETCOM ne cessent de lancer des appels aux citoyens pour le respect des horaires de dépôt des ordures ménagères, sans parler du tapage nocturne, des travaux ménagers à des heures tardives et des obscénités auxquelles on n’échappe pas.

La citoyenneté et le civisme, il y a plus de doute, se portent mal. «Ammi» Salah, un septuagénaire qui habite dans une nouvelle cité réceptionnée récemment regrette amèrement ses anciens voisins avec qui il entretenait une relation bien particulière. «Nous étions une grande famille», avant de poursuivre que chaque week-end, ils organisaient une grande opération de nettoyageement des cages d’escaliers et les alentours des bâtiments. Les grands et les petits étaient tous mobilisés pour la bonne cause. «Ammi» Salah regrette amèrement l’entraide, l’entente et la citoyenneté qui ne font plus désormais partie de notre quotidien.

Nacéra aussi, retraitée de l’enseignement, fera remarquer que les relations entre voisins sont écorchées avec l’individualisme qui l’a remplacé. «Les gens sont devenus passifs, irresponsables et démissionnaires même quand il s’agit de choses cruciales », relèvera-t-elle. Et d’enchaîner : «Je vais vous raconter une anecdote : les voisins ont refusé de cotiser pour louer les services d’une femme de ménage pour nettoyer les paliers chaque semaine pourtant la somme à verser était modique, à savoir 50 DA.

Aujourd’hui, les bons gestes, le civisme et la citoyenneté sont relégués au dernier plan. Un état de fait qui se répercute sur notre bien-être. Ce n’est pas étonnant que beaucoup d’entre-nous soient stressés.

Samia D.