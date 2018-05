Salon du Mariage : l’utile et l’agréable

Le mariage, ce lien sacré qui procure à l’être humain le sentiment de quiétude et de stabilité, est aussi synonyme de cérémonies grandioses et de dépenses excessives.

Avant le jour «J», les préparatifs pour les mariages algériens traditionnels est composé de plusieurs étapes et le budget alloué à l’organisation de cette fête varie selon le niveau social des familles qui, malgré tout, tiennent à respecter les traditions. Selon un adage algérien qui dit «la fête du mariage dure une nuit mais nécessite un an de préparation».

Pour aider les futurs mariés dans les préparatifs, le Salon du mariage est organisé encore une fois pour proposer tous les produits dont les mariés ont besoins pour réaliser leur rêve, celui d’organiser une belle fête de mariage.

Dans sa 7e édition, le Salon du mariage qui a pris fin en ce début du mois de mai, à Médina Center, Ardis, Alger, sous le label «Mariage en fête» avait pour objectif de favoriser une meilleure visibilité aux nombreux exposants présents sur un marché qui concerne plus de 600.000 familles par an.

Pour les organisateurs, «Agence P4 communication», cette manifestation s’impose comme un rendez-vous incontournable pour les futurs mariés qui y trouveront des opportunités qui leur permettront de convoler en justes noces dans les meilleures conditions possibles.

En effet, le salon a réuni près de 140 exposants, algériens et étrangers, dont la Turquie, la Tunisie, la Palestine, la Syrie et le Maroc, venus exposer des produits destinés aux futurs mariés et partager leur savoir-faire en matière d’organisation de cérémonies de mariages.

Fort du succès enregistré lors des précédentes éditions, le Salon du Mariage illustre, à bien des égards, une véritable attraction non seulement culturelle et sociale mais surtout économique. Avec près de 400.000 mariages par an et une estimation de dépenses avoisinant les 400 milliards de dinars, l’institution du mariage est désormais un créneau porteur où le rôle de chaque secteur est pleinement engagé.

Comme à chaque année, cette nouvelle édition réserve beaucoup de surprises aux nombreux visiteurs. Il s’agit en tête de liste du «Pack el Aarouss», la marque déposée du salon et confectionnée par la Sarl Celestia Service qui participe au salon avec deux importantes promotions : le pack «chambre à coucher» et le pack «chambre à coucher, salon & cuisine», proposés respectivement à 100.000 DA et 299.990 DA. Selon M. Hani Zergate, responsable de l’organisation de cette manifestation, le Salon du mariage offre, en exclusivité, l’opportunité de réunir tous les efforts et canaliser les énergies afin d’encourager la consommation locale et contribuer ainsi au développement de l’économie nationale.

Une semaine durant, les exposants vont tenter d’envoûter et de séduire les visiteurs en quête de bonnes adresses dans tous les domaines liés aux préparatifs des cérémonies du mariage tels que la coiffure, l’esthétique, la confection de gâteaux orientaux, tenues traditionnelles, bijoux, électroménagers, traiteurs…, de quoi ravir les futurs mariés.

D’après les personnes rencontrées sur les lieux, cet espace consacré au mariage est une mine d'idées pour aider les futurs mariés à préparer le jour «J» et avoir un aperçu sur les offres existantes et bénéficier également de réductions offertes par les exposants présents au salon.

Pendant la durée du salon, un large programme d’animation a été concocté pour enchanter les visiteurs. Des défilés de mode sont organisés chaque jour mettant à l’honneur les vêtements traditionnels algériens en présence de couturiers et créateurs de renommés, qui seront accompagnés des grands noms de la scène musicale algérienne.

Pour cette septième édition, le salon accueillera Meriem Benasr, la célèbre chanteuse tunisienne qui se produira devant le public algérien le 1er mai prochain et sera accompagnée du chef d’orchestre tunisien Nizar Ben El Nouri Abdelkafi.

Kamélia Hadjib