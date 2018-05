Grand angle : Nouveau départ ?

La reconduction de M. Mahmoud Abbas à la tête de l'Organisation de libération de la Palestine, à l'issue d'une réunion du parlement de l'OLP, n’est pas vraiment pour surprendre. Mieux, elle était attendue par les observateurs de la scène politique palestinienne. Le fait qu’il a été «unanimement approuvé comme le président de l'Etat de Palestine», n’est en définitive que la confirmation d’une tendance qui s’est dessinée bien avant cette session du Conseil national palestinien (CNP) commencée lundi. Mais cette réunion qui a permis d’élire un nouveau comité exécutif, peut-elle pour autant permettre d’envisager la lutte du peuple palestinien sous un nouveau jour ? Difficile de se prononcer tant que les divisions entre factions palestiniennes demeurent. « Je vois cette réunion comme un événement de transition», avait expliqué Hanane Achrawi, haute responsable de l’organisation à la veille de la rencontre. Il s’agit d’ouvrir la porte à la rénovation et au changement, et de préparer une nouvelle loi en perspective d’élections ». Mais l’absence du mouvement Hamas qui a décidé de la boycotter ne peut que compliquer cette aspiration légitime tant la lutte a besoin d’un second souffle dans un environnement de plus en plus hostile, caractérisé par le changement de la position américaine sur le dossier palestino-israélien. Car si le président de l’Autorité peut se targuer de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par plus de 130 membres des Nations unies, il n’en reste pas moins vrai qu’il n’est toujours pas reconnu par Israël, les Etats-Unis et les principaux pays de l'Union européenne. Plus encore, la Palestine a juste le statut d'Etat observateur non-membre à l'ONU. C’est dire que pour les palestiniens le chemin est encore long et que l’aboutissement de leurs revendications, dont la principale est la création d’un Etat, reste pour une grande partie tributaire de leurs capacités à faire face à l’adversité. Pour ce faire, la restructuration de l’OLP est envisagée. Une option parmi tant d’autres. Suffira-elle pour créer les conditions d’une union entre toutes les factions ? Ce qui est certain, c’est que les choses ne peuvent pas rester en l’état actuel sous peine de voir les sacrifices consentis depuis des décennies réduits à néant.

N. Kerraz