Guinée-Bissau : Le Brésilien Filho, nommé représentant spécial de l’ONU

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a nommé le Brésilien Jose Viegas Filho nouveau représentant spécial en Guinée-Bissau et directeur du bureau intégré de construction de la paix dans ce pays africain, ou UNIOGBIS, a fait savoir vendredi son service de presse. «M. Filho succède à ce poste au Malien Modibo Toure, dont le mandat s'achèvera le 6 mai», a indiqué Farhan Haq, porte-parole de l'ONU, soulignant les remerciements de M. Guterres transmis à M. Toure pour sa direction compétente et pour les succès obtenus par sa mission au cours de son mandat à l'UNIOGBIS. M. Filho dispose de quarante années d'expérience dans les services gouvernementaux et diplomatiques, selon la même source précisant que son poste le plus récent est celui d'ambassadeur du Brésil en Italie, qu'il a exercé de 2009 à 2012. Il a également été ministre de la Défense du Brésil de 2003 à 2004, a poursuivi le porte parole. Auparavant, M. Filho a dirigé les délégations brésiliennes aux négociations sur la réforme du traité de Tlatelolco pour la dénucléarisation de l'Amérique du Sud (en 1992 et 1993) et sur l'interdiction mondiale des mines antipersonnel (de 1995 à 1997).