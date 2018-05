Sommet états-Unis - Corée du Nord : Manœuvres ou revirement ?

Il y a quelques semaines, personne n’osait parier un centime sur le futur des relations entre la Corée du Nord et le monde occidental. Depuis quelques jours, l’éclaircie s’est installée sur la péninsule coréenne et bien au-delà. Le sommet inter-coréen a ouvert des perspectives d’apaisement insoupçonnées il y a peu. Le dirigeant nord-coréen continue d’étonner la communauté internationale en proposant cette fois-ci de fermer son site d'essais atomiques en mai et d'inviter dans le pays des experts américains. Une annonce qui eu un effet immédiat sur le baromètre d’optimisme du président américain sur la possibilité d'un accord nucléaire avec Pyongyang. Cette promesse, relayée par la présidence sud-coréenne, est la dernière illustration en date du tourbillon diplomatique qui s'est emparé ces derniers mois de la péninsule, ponctué vendredi par un sommet entre les deux Corées. Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, et le président sud-coréen, Moon Jae-in, sont convenus, à cette occasion, de parvenir via la «dénucléarisation totale» à « une péninsule coréenne non nucléaire ». Alors qu’il y a quelques années seulement, le leader nord-coréen jurait mordicus qu'il ne renoncerait jamais à l'arme atomique, indispensable, selon lui, pour le protéger d'une invasion américaine. Mais que cache réellement un tel revirement de situation ? Soumis à de lourdes sanctions économiques, Pyongyang donnait l’impression de ne pas trop en pâtir. Pourtant, la résolution 2371, adoptée par le conseil de sécurité de l’Onu sur proposition américaine, a eu, selon des experts, des répercussions directes sur l’économie nord-coréenne. Les exportations de fer, de minerai de fer, de plomb, de minerai de plomb, de poisson et de crustacés ont stoppé net, privant ainsi le pays d’une manne en devises de plus de 3 milliards de dollars. Depuis le premier essai nucléaire nord-coréen en 2006, l'Onu a imposé, au total, plus de sept trains de sanctions à la Corée du Nord, dont les trois derniers, nettement plus sévères que les précédents, incluent des mesures touchant directement à l'économie de Pyongyang. Le dernier train de sanctions a touché les exportations de textile (750 millions de dollars de manque à gagner) et surtout l’approvisionnement en pétrole. La résolution interdit également aux pays étrangers de délivrer de nouveaux permis de travail aux 93.000 Nord-Coréens à l'étranger. Une asphyxie économique que Pyongyang ne peut ni supporter ni se le permettre. Ce bouleversement sur le plan diplomatique est donc bien parti et dévoilera certainement tous ses contours lors du prochain sommet Trump-Kim, prévu début juin. Une rencontre très attendue après le couac de l’automne 2000. Pour Donald Trump, l’heure n’est plus à la prise de pouls : « ça passe ou ça casse ». a l’heure où les préparatifs vont bon train pour la tenue de cet évènement historique, le patron de la Maison-blanche a toute la latitude de fanfaronner à travers des tweets sur l’usage de la fermeté. Une option qu’il affectionne particulièrement et qui marche bien pour le moment… M. T.