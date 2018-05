Premières élections en neuf ans au Liban : Subtil équilibre

Au pays du cèdre, les regards sont braqués sur les élections législatives d’aujourd’hui. Les enjeux demeurent cruciaux au regard des tensions qui secouent la région. Les premières législatives en près d'une décennie doivent se dérouler alors que les équilibres politiques historiquement fragiles ont été mis à rude épreuve ces dernières années par le tumulte régional, principalement le conflit en Syrie voisine. Les spasmes qui ont de tout temps ébranlé ce pays font apparaitre certaines appréhensions quant à l’issue de ce scrutin. Même s'il est prévu que les partis traditionnels siègent au nouveau Parlement, le mouvement du Hezbollah pourrait renforcer son rôle en obtenant la majorité, pour la première fois depuis 2005. Mais ce scénario plus que probable d’ailleurs ne changera en rien à la configuration de l’échiquier politique du fait que le parti de Hassen Nasrallah a de toujours eu main basse sur le jeu politique en signant parfois des alliances qualifiées de « contre-nature », notamment celle scellée avec la formation de l’ancien président libanais Michel Aoun lors de l’agression israélienne de 2006. L'autre grand camp est emmené par le Premier ministre sunnite Saad Hariri dont les relations avec son rival le Hezbollah sont sources de crispations, voire de crises. Les législatives viennent ainsi parachever un processus de stabilisation politique, dans un pays resté plus de deux ans sans chef de l'Etat et secoué par de multiples rebonds liés souvent aux vives tensions entre belligérants régionaux. Après les élections, les forces principales n’auront d’autres alternatives que de se remettre à diriger ensemble le pays. Et même si la formation de M. Hariri, le Courant du Futur, risque de perdre plusieurs sièges, le Premier ministre devrait garder son poste. Malgré les profondes divergences et parfois même l'animosité, les décisions politiques majeures sont souvent prises par consensus. Au Liban, selon une règle non écrite, les trois plus hautes fonctions de l'Etat sont attribuées à un chrétien maronite (président), un musulman sunnite (Premier ministre) et un musulman chiite (chef du Parlement). Une direction collégiale qui veille subtilement et scrupuleusement au respect de l’équilibre confessionnel qui caractérise le tissu social libanais.

M. T.