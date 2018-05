Municipales en Tunisie : 5 millions d’électeurs aux urnes

Cinq millions de Tunisiens s'apprêtent à élire aujourd’hui les conseils municipaux du pays, lors du premier scrutin local libre, attendu de longue date pour enraciner la démocratie dans le seul pays rescapé du « Printemps arabe » .

Les observateurs s'attendent cependant à une forte abstention alors que, huit ans après la révolution qui avait suscité de nombreux espoirs, beaucoup de Tunisiens se disent démobilisés face à l'inflation, au chômage persistant, et aux arrangements entre partis qui ont entravé le débat démocratique à l'échelon national.

La Tunisie a d'ailleurs été touchée au début de l'année par un mouvement de contestation exacerbé par l'entrée en vigueur d'un budget d'austérité.

Selon les observateurs, les deux poids lourds de la vie politique, Ennahda, une formation islamiste, et Nidaa Tounès, le parti fondé par le président Béji Caïd Essebsi, les seuls à avoir présenté des listes dans l'ensemble des villes, pourraient l'emporter dans une bonne partie des municipalités.

Cette élection à un tour, repoussée par quatre fois, concerne 350 municipalités et met aux prises 57.000 candidats.

Quelque 30.000 membres des forces de l'ordre ont été mobilisés, alors que le pays demeure sous Etat d'urgence depuis des attentats terroristes meurtriers en 2015.

Le scrutin marque le premier pas tangible de la décentralisation inscrite dans la Constitution, qui était l'une des revendications du mouvement de contestation lancé dans des régions marginalisées par un pouvoir hyper-centralisé.