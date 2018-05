6e vendredi de la « Marche du retour » de Ghaza : Plus de 1.000 Palestiniens blessés par des tirs israéliens

Plus de 1.000 Palestiniens ont été blessés vendredi par des tirs des forces d'occupation israéliennes dans la bande de Ghaza, lors du sixième vendredi consécutif de mobilisation, qui a réuni des milliers de manifestants, ont indiqué des sources médicales.

Ashraf al-Qedra, un porte-parole du ministère palestinien de la Santé, a déclaré aux journalistes que des manifestants avaient été blessés par balles réelles, balles de métal recouvertes de caoutchouc, shrapnel et gaz lacrymogène. Ce sixième vendredi consécutif de mobilisation fait partie des rassemblements sous le nom de «la Grande marche du retour» qui a commencé le 30 mars et qui devraient se poursuivre jusqu'au 15 mai, jour de la Nakba ou «Jour de la Catastrophe». Quarante-neuf manifestants ont été tués par les forces d'occupation israéliennes depuis le début, le 30 mars, d'un mouvement de protestation revendiquant le droit des Palestiniens à retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies à la création d'Israël en 1948. Vendredi, 431 Palestiniens ont été soignés pour diverses blessures, dont 98 après avoir été atteints par balles, selon le ministère de la Santé, Chifa Abou Qadous, une Palestinienne de 28 ans, dit venir protester tous les vendredis.

Au chapitre politique, Mahmoud Abbas a été reconduit à la tête de l'OLP, à l'issue d'une réunion du parlement de l'OLP. M. Abbas, 82 ans, «a été proposé et unanimement approuvé comme le président de l'Etat de Palestine», selon un haut conseiller de M. Abbas, Nabil Chaath. Le CNP a élu un nouveau comité exécutif, plus haut organe collectif officiant littéralement comme le cabinet de M. Abbas. Quinze membres ont été nommés, au lieu de 18, pour laisser de la place au mouvement Hamas et à deux formations plus petites qui, comme le Hamas, ont boycotté le CNP. Sur 15 membres du comité exécutif, neuf sont de nouveaux venus. La réunion du CNP était considérée comme devant surtout servir à consolider les positions de M. Abbas.

R. I.