Acquisition des véhicules : Financement en crédit-bail

Le groupe IVAL représentant des trois marques italiennes Iveco, Fiat Professional et New Holland, a procédé dernièrement à la signature d’une convention de partenariat avec le spécialiste du leasing MLA (Maghreb Leasing Algérie) dans le cadre de la réalisation des opérations de financement en crédit-bail et de la gestion des véhicules entreprises de PME/PMI. Il faut rappeler qu’un premier protocole de référence à cette Convention de Coopération CNHI CAPITAL (Iveco et New Holland) et Maghreb Leasing Algérie avait été signé récemment à l’hôtel El Djazair dans le but de développer conjointement une offre de Crédit-bail compétitive au profit des clients du réseau IVAL en Algérie, de définir les conditions et les avantages dans lesquelles le client s’approvisionnera en matériels neufs commercialisés par IVAL. Le même accord permettra au MLA en qualité d’organisme de Leasing, bénéficiant des autorisations nécessaires de la part des autorités monétaires algériennes, proposera via le réseau, ses offres de Crédit-bail aux clients d’IVAL.

Désormais les petites et moyennes entreprises et professions libérales, souhaitant acquérir des flottes de véhicules IVECO pour leurs activités, peuvent désormais bénéficier d’offres attractives en matière de financement leasing, formalisées par des loyers avantageux, et disponibles à travers l’ensemble du réseau d’IVAL. Avec ce nouveau partenariat, IVAL entend stimuler le développement de l’activité entrepreneuriale en proposant des solutions de financement flexibles et avantageuses aux PME/PMI et professions libérales, via MLA dans le cadre du partenariat CNHI capitale, contribuant ainsi à l’émergence d’un tissu industriel, à travers l’acquisition de véhicules produits localement.

Il convient de rappeler que lval Industrie, du Groupe Ival qui assemble actuellement, à l’unité de montage d’Ouled Haddadj (Boumerdès), les modèles du groupe italien Iveco. L’usine de montage de véhicules de Ouled Haddadj s’étale sur une superficie de 3.000 m², comprenant un atelier de montage de 1.500 m² et une surface ouverte de 1.500 m² destinée à la réception et au stockage des intrants de production.

Ce site est dédié à la production du véhicule utilitaire de type Daily-Iveco, d’un poids total en charge allant de 3,5 tonnes à 7 tonnes. Les capacités de production installées permettent d’atteindre des volumes de l’ordre de 3 véhicules/jour soit 650 à 700 véhicules/an en une équipe. L’usine se compose d’une ligne d’assemblage comprenant 10 postes de travail. Elle emploie également une centaine d’agents et cadres, dans les activités de préparation, de montage, de contrôle qualité ainsi que les personnels chargés de la gestion technique (méthode, logistique…) et administrative (personnel, finances et administration). Une ligne de montage de la future usine de Ival industrie sera opérationnelle au cours du premier semestre à Bouira. Cette première ligne sera destinée au montage d’un modèle poids lourd, à savoir le camion Euro Cargo.

Mohamed Mendaci