Industrie automobile : Fabrication prochaine des produits plats sidérurgiques

Du nouveau pour l’industrie automobile en Algérie. «Le lancement au courant de l’année 2018, de la fabrication des produits plats utilisés dans l’industrie des carcasses de véhicules donnera un nouvel élan à ce secteur et contribuera à l’augmentation du taux d’intégration en la matière». Cette déclaration, reprise par l’APS, émane du Secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines, Kheireddine Medjoubi, en marge d’une journée technique sur les produits plastiques utilisés dans le domaine de l’industrie de véhicules organisée jeudi à la Sétif. A ce sujet, le ministre de l’Industrie et des Mines avait souligné, en mars dernier, que la participation active au processus de fabrication avec une intégration nationale progressive constituent la condition sine-qua-non du succès de l’industrie automobile en Algérie. M. Yousfi avait également indiqué, à propos du développement de l'industrie automobile, que l’Algérie «ne part de rien puisque cela fait une cinquantaine d’année que la SNVI produit des véhicules industriels bien appréciés par les utilisateurs, et ce, avec un taux d’intégration supérieur à 80%». Le SG du ministère explique que les efforts à fournir doivent être axés sur l’obligation d’augmenter le taux d’intégration, imposer aux importateurs de la pièce détachée la fabrication de ces pièces en Algérie et soutenir les industries préparatoires comme l’industrie des produits plats en sidérurgie considérés comme l’une des principales matières premières entrant dans la fabrication de véhicules. Et de préciser que le ministère qu’il représente s’attèle à finaliser le cahier des charges de l’industrie des pièces détachées.

Dans cette optique, on rappelle que le ministère du Commerce a affirmé qu’il n’a jamais été question de suspendre l’importation de la pièce de rechange, «indispensable» pour la maintenance du parc automobile roulant. L’encadrement des importations récemment établi, concerne «uniquement» les kits de montage destinés à la construction des véhicules automobiles. En termes de chiffres, la facture d’importation pour subvenir au marché de l’automobile en Algérie a augmenté à 2,13 milliards de dollars en 2017 contre 2,12 milliards de dollars en 2016, en dépit de toutes les mesures prises par le gouvernement dans le sens de la maîtrise des importations. Le montage automobile domine toujours la tendance des importations avec les kits en CKD et SKD, avec 84% de la facture, c’est-à-dire 1,8 milliard de dollars en 2017 contre 897,35 millions de dollars en 2016, soit une hausse de plus de 904 millions de dollars (+101%). Quant à la facture d’importation des véhicules finis (véhicules de tourisme et ceux de transport de personnes et de marchandises), elle a connu une forte baisse et passe à 328,22 millions de dollars, contre plus de 1,22 milliard de dollars en 2016, soit une baisse de près de 894 millions de dollars. De son coté le président-directeur général du groupe algérien des spécialités chimiques, Abdelghani Benbatka a déclaré que cette rencontre tenue à Sétif s’inscrit en droite ligne avec les décisions gouvernementales relatives au développement et à l’augmentation du taux d’intégration dans le domaine de montage d’automobiles.

Fouad Irnatene