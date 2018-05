Flexibilité du travail et impact sur le chômage : L’approche algérienne selon le consultant Nouredine Bouderba

La flexibilité de l’emploi, option préconisée dans la démarche de révision en cours du code du Travail, aurait-elle réellement un impact sur le chômage ? Pour les partisans de cette refonte, «la rigidité qui caractérise toute réglementation de protection des travailleurs érige un obstacle au développement de l’entreprise».

Or, cette assertion, «d’ailleurs rejetée par l’Organisation internationale du travail (OIT), n’a jamais été étayée par des études convaincantes», estime le spécialiste en questions sociales, M. Noureddine Bouderba. Ce consultant considère, en fait, que «la réglementation algérienne, amendée en 1990, permet largement aux entreprises d’ajuster leurs «coûts de l’emploi» aux difficultés économiques, lorsqu’elles sont réelles». L’autre argument défendu par les partisans de la réforme est que « l’absence de flexibilité en matière de licenciement empêche l’entrepreneur de recruter et renforce le chômage». A ce propos, notre interlocuteur considère, que «cette affirmation est encore plus erronée et n’a jamais été validée dans la pratique». Pour cause, «l'OCDE par exemple a établi quatre indicateurs avec notation pour évaluer la protection de l'emploi par les législations du travail (protection contre les licenciements individuels et collectifs et réglementation du travail temporaire).

Dans cette optique, l'Autriche avec un taux de 5,5% de chômage, est plus protectrice que la moyenne OCDE sur les 4 critères, de même que la Norvège qui avec 4,2% de chômage s’avère être plus protectrice que la moyenne OCDE sur 3 des 4 critères alors que la Corée du Sud (3,7% de chômage) est plus protectrice que la moyenne OCDE sur 2 des 4 critères (sur les licenciements individuels et le travail temporaire). Pourtant, souligne M. Noureddine Bouderba, «ces trois pays ont un taux de chômage inférieur à la moyenne de l’OCDE (5.8 % en 2017)». L’exemple du Portugal est aussi édifiant à ce propos. «Un pays qui n’a presque plus de déficit budgétaire et qui bénéficie d'une des meilleures croissances de la zone euro et qui a réduit le chômage et, cela grâce à une politique anti austérité qui s’oppose aux recommandations de l’UE et du FMI». Ainsi, «le chômage se situait à 14,4% en 2014 a été ramené à 12,7% en 2015 puis à 11,2% (2016) et 9,0 % (2017)», un objectif de 8.6 % est arrêté pour 2018. «Outre l’augmentation du SMIC, l’augmentation des retraites et des allocations familiales et le renforcement du droit du travail ont été les clés du succès avec en prime la baisse des impôts pour les salariés les plus modestes, l’arrêt des privatisations de services et d'infrastructures publics et enfin un programme de lutte contre la précarité», dira M. Bouderba pour étayer ses arguments. Des démarches qui, selon notre lui, pourraient inspirer l’approche algérienne en la matière. «On pourrait, pourquoi pas, prendre l’exemple de l’Algérie où le taux de chômage en 2000, dix années après la promulgation des lois de 1990 ayant introduit la flexibilité et réduit la protection, a été porté à 30 % alors qu’il était inférieur à 15% au moment de la promulgation de ces lois». Des éléments qui devraient peut-être guider la démarche des législateurs et autres acteurs de la réforme. «Je ne dis pas que la législation actuelle ne doit pas être amendée bien au contraire. Il est très utile par exemple de réunir dans un seul recueil tous les textes législatifs relatifs au travail».

M. Bouderba insiste, à ce titre, sur la nécessité de renforcer les mécanismes de lutte contre le travail informel, le marchandage de la main d’œuvre et la non-déclaration des travailleurs à la sécurité sociale. La réforme en cours devra impérativement consolider davantage «la protection de l’enfance et de la femme contre les inégalités de genre et le harcèlement sexuel au travail» au moment où «le harcèlement moral des travailleurs n’est que timidement abordé par la loi actuelle et mériterait d’être mieux combattu», affirme notre interlocuteur. La révision du code du travail ne doit pas occulter aussi ce besoin de revoir la liste des accidents de travail «qui n’a pas été révisée depuis 30 ans, de renforcer la protection des travailleurs en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, et au plan social», insiste M. Noureddine Bouderba.

D. Akila