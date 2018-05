Concours de composition épistolaire : être compétitif

La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a mis l'accent, hier, sur la nécessité de redonner au référent culturel algérien, «la place qui lui sied», et d'accompagner l'apprenant pour «pouvoir construire son identité littéraire».

«Nous devons valoriser l'intelligence algérienne, redonner au référent culturel algérien, la place qui lui sied et accompagner l'apprenant pour pouvoir construire son identité littéraire, à travers ses écrits et ses lectures d'œuvres algériennes», a indiqué Mme Benghabrit, lors d'une cérémonie de distinction de 10 élèves lauréats du Concours national de composition épistolaire, organisé par le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, dans le cadre du Concours international de composition épistolaire.

Mme Benghabrit a affirmé, à ce propos, que toutes les dispositions prises dans le cadre de l'amélioration de la mise en œuvre de la réforme de l'éducation, décidée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visent à «construire une école de qualité, ouverte et accessible à tout un chacun».

Saluant le personnel de l'Éducation pour «sa mobilisation, hier comme aujourd'hui, afin de permettre à l'établissement éducatif de poursuive sa mission d'éducation et d'enseignement», Mme Benghabrit a estimé que «nous ne pouvons continuer à être de simples consommateurs dans le monde qui nous entoure».

«Aujourd'hui plus que jamais, nous devons être compétitif dans le domaine de l'Éducation», a déclaré la ministre, assurant que la «meilleure voie pour réaliser cet objectif est de s'armer de la science et du savoir, en tant que socle de la citoyenneté et de la lutte contre tout péril guettant la stabilité et l'unité de notre nation».

La ministre a félicité, enfin, les lauréats de cette manifestation, et les a encouragés à continuer à écrire, à lire et à innover.