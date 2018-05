Massacres du 8 Mai 1945 : Mémoire et Histoire

«Les crimes du colonialisme en Algérie, l’exemple du 8 Mai 1945», c’est sur ce thème qu’a été entamé hier à Sétif le colloque international consacré à ces massacres odieusement perpétrés par le colonialisme français il y a 73 ans à Sétif, Guelma, Kherrata, et bien d’autres localités du pays. Organisée par la fondation du 8 Mai 1945, cette rencontre, ouverte par le wali Nacer Maskri en présence des autorités de la wilaya, d’historiens et de chercheurs, moudjahidine, des universitaires et de nombreux représentants de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales, ainsi que de la douane, a permis, à travers les différentes communications prononcées et documentaires projetés, de faire la lumière sur les atrocités qui ont marqué ces massacres et l’œuvre déployée pour la reconnaissance par la France coloniale de ce crime.

Pour Abdelhamid Salakdji, président de la fondation du 8 Mai 1945, une telle rencontre, devait-il nous indiquer, est organisée à l’effet «d’activer le processus de reconnaissance et d’indemnisation, au moment notamment où l’Algérie et la France entretiennent des relations privilégiées et, partant, éliminer définitivement cette chape de plomb qui pèse lourdement sur les relations sociales, culturelles, économiques et politiques entre les deux pays».

Le recteur de l’université Ferhat-Abbas-Setif 1, Abdelmadjid Djenane, a fait état pour sa part de la mission importante qui échoit à l’université dans ce combat contre l’oubli et le prix fort payé par tous ceux-là qui ont succombé sous les massacres du colonialisme français pour avoir osé revendiquer le droit à l’indépendance. Rebiga Laïd, représentant du ministre des Moudjahidine, dit l’importance que revêt la commémoration de cette date historique qui a constitué l’étincelle de la glorieuse Révolution de Novembre, et nous impose, une fois encore, le devoir de nous recueillir devant la mémoire de tous ceux qui ont péri sous ces massacres.

Le wali, qui a procédé à l’ouverture officielle de ce colloque, abondera dans ce même sens, soulignant que les massacres du 8 mai 1945 constituent un maillon fort de notre histoire. Des massacres qu’il qualifiera de crime contre le droit à la vie et à la liberté, au moment où le monde fêtait la victoire sur le nazisme.

«Des moments forts marqués par notre fidélité à la mémoire collective, et l’attachement profond de notre peuple à sa patrie et à sa dignité», ajoute Nacer Maskri, qui se penchera, en ces moments de fierté et de dignité qui caractérisent le parcours historique de notre pays, sur toutes ces avancées qu’a connues l’Algérie, ces dernières années, avec un impact non moins important au plan international. Il souligne également la nécessité de se réconcilier avec soi, avec notre histoire et avec l’autre, dit-il, pour aller ensemble dans le sens de perspectives d’épanouissement global et dans une vision prospective d’échanges fructueux entre les générations.

La projection du premier documentaire d’Amar Chouaf, intitulé Massacres du 8 Mai 1945 : Le sang oublié, laissera place à Gilles Manceron qui se penchera sur toutes ces dates emblématiques de la violence coloniale et l’œuvre déployée au titre de la reconnaissance de ces massacres, avant que Mohamed Kaki n’abonde dans ce sens et dise l’action mise en œuvre dans ce contexte par l’association Orange.

F. Zoghbi