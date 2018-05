Opération « ports et barrages bleus » : Pour une pêche « responsable » et une aquaculture « durable »

La sixième édition de l’opération «Ports et Barrages Bleus : agir ensemble pour une pêche diversifiée et une aquaculture durable» a été lancée, hier, par le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, au port de pêche d’El-Djamila.

Selon le directeur général de la pêche et de l’aquaculture, M. Taha Hammouche, l’objectif visé par cette manifestation est de développer une pêche «responsable» et une aquaculture «durable», non sans valoriser et intégrer des ports et activités de la pêche dans le développement socio-économique local.

Elle vise également à promouvoir et à mettre en place des mesures «structurelles» de lutte contre les différentes formes de pollution dans les ports et les zones de pêche. «Cette opération permettra aussi, selon le même responsable, de réunir les conditions de réussite des différentes campagnes de production halieutique, à travers la préparation et la valorisation des infrastructures sectorielles de base. Cette nouvelle édition, précise M. Hamouche, s’articule autour de trois axes.

Le premier est relatif aux activités et animations en relation directe avec la préparation des différentes campagnes de production (lancement de la campagne de sardine, thon rouge, présentation des activités de la pêche et de l’aquaculture, évaluation des infrastructures portuaires, ainsi que les outils de production). Pour ce qui est du deuxième axe, il porte sur les activités et animations ayant trait à l’entretien et à la préservation des milieux dans lesquels évoluent les professionnels de la pêche et de l’aquaculture.

Il porte également sur la présentation des activités des associations de protection des milieux aquatiques, associations de pêcheurs artisans et nettoyage des infrastructures.

S’agissant du troisième axe, il est relatif aux activités et animations pouvant être développées en association avec les activités sectorielles (tourisme, artisanat, Sports aquatiques et subaquatiques, transport, environnement, ressources en eau, direction de la jeunesse, des sports et des loisirs, etc.).»

Pour rappel, cette opération, qui intervient à la veille de la saison estivale, a également pour objectif de sensibiliser les citoyens aux questions en rapport direct avec l’environnement, à travers leur contribution à la propreté des plages qui se trouvent généralement à proximité des ports. À cet effet, l’opération de nettoyage organisée a pour but de sensibiliser les usagers des ports à l'impact de l'activité humaine sur l'environnement, d’encourager toutes les opérations qui concourent à l’amélioration de la qualité environnementale des ports de pêche et de plaisance, et donc la préservation de l’écosystème marin.

À ce propos, les outils pédagogiques fournis informeront sur la problématique des déchets, et encourageront l'adoption des gestes éco-citoyens. À signaler que des ateliers au profit des enfants, écoliers et lycéens (quiz, projections de films documentaires, sorties sur terrain, balades en mer, ateliers de dessins) ont été organisés, au cours de cette opération.

Salima Ettouahria