Infrastructures de base : l’entretien un impératif

S’exprimant en marge des travaux d’un regroupement des directeurs de wilayas et des cadres de son secteur, le ministre a également assuré qu’après les travaux de réhabilitation effectuées sur le navire Tariq Ibn Ziyad, ce dernier sera remis en service pour la saison estivale de 2018. Il convient de rappeler dans ce même contexte qu’un contrat a été signé, en mars dernier, pour les besoins de construction d’un nouveau navire battant pavillon algérien au profit du transport maritime des voyageurs. Pour ce qui concerne les navires commerciaux, le programme d'investissement en la matière prévoit l'acquisition de pas moins de 26 navires qui s'ajoutent à 10 mis en service.

Il faut dire que la rencontre organisée hier au siège du ministère des Transports, pour une durée de trois jours, se veut être une halte d’évaluation des réalisations de ces deux domaines d’activités considérés à juste titre comme « stratégiques», de s’enquérir de l’avancement des travaux des différents projets mais aussi des conditions de lancement des opérations inscrites au titre de l’année financière 2018.

Les données chiffrées font ressortir qu’une enveloppe globale dépassant les 130 milliards de dollars a été consentie depuis 1999 au profit des deux secteurs relevant du département de M. Abdelghani Zaâlane.

Cette importante somme est destinée au développement des infrastructures de base et partant à la présentation d’un service public de qualité optimum, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

La liste des réalisations de ces deux décennies est longue et se décline notamment en 1.200 km d’autoroute, 24.000 km de nouvelles routes et autant de kilomètres en voie ferrée, 6 nouveaux aéroports, 20 ports de pêche et abris de pêche, 18 km de métro au niveau de la capitale, des lignes de tramway ouvertes au profit de 7 villes du pays, 10 téléphériques, etc. Il a été question aussi, durant ces dernières années, du renforcement des flottes maritime et aérienne ainsi que de la consolidation et de la modernisation des moyens de transports urbain et suburbain, de la voie ferrée et des structures d’accueil y afférentes. Ces nombreux projets concrétisés témoignent du grand intérêt qu’accorde le Chef de l’Etat aux secteurs des Travaux publics et des transports, lesquels secteurs constituent la locomotive de l’économie nationale et sont considérés comme un outil fondamental pour assurer un développement équitable à travers les quatre coins du pays et un aménagement cohérent de l’environnement, soutient le ministre. Poursuivant ses propos, M. Zaâlane mettra l’accent sur le fait que le parachèvement de la mise en œuvre du programme tracé nécessite une grande attention et beaucoup de travail dans le cadre du strict respect des normes internationales requises, des coûts mais aussi des délais fixés. L’impératif d’une plus grande mobilisation des directions des travaux publics et des transports est un autre point mis en exergue par le ministre, et ce, eu égard à l’importance des programmes arrêtés pour chaque wilaya. En clair, les consignes se résument autour du parachèvement des projets en cours de réalisation, tout en veillant à optimiser la qualité, à s’assurer à ce que la livraison se fasse dans les délais impartis et avec les prix préalablement fixés.



Le ministre souligne l’importance des travaux de maintenance



Les directives portent aussi et surtout sur l’importance de la maintenance. «Il faut que l’intérêt porté à la maintenance soit le même que celui accordé à la réalisation des projets», relève le ministre. Citant ensuite l’exemple des routes nationales qui s’étalent sur 30.000 km, le ministre fera remarquer que «ces dernières nécessitent annuellement une maintenance sur 3.000 km, soit, sur 10% des routes, comme le stipulent les normes internationales». Le ministre qui s’est longuement exprimé lors de cette rencontre sur l’importance des travaux de maintenance a indiqué qu’au niveau de la capitale, cette opération est chiffrée à 400 milliards de centimes, c’est dire, l’importance accordé à ce volet.

Sur un autre plan, les instructions du ministre ont concerné le dialogue social «à encourager» et l’importance de la synergie de tous les efforts en vue régler l’ensemble des questions posées.

En somme, la ressource humaine est à valoriser, notamment, par la formation continue, et ce dans le souci permanent d’améliorer le niveau et par voie de conséquence le rendement des travailleurs.

D’un ton ferme, le ministre a aussi souligné la nécessité de donner la priorité aux projets de grande importance économique tout en assurant la transparence dans les marchés publics. L’occasion a été, par ailleurs, mise à profit pour l’annonce d’un vaste programme de modernisation du secteur, qui «sera lancé prochainement». «Vous serez également appelés à apporter votre contribution à l’enrichissement des textes régissant le secteur, en émettant vos propositions», a indiqué M. Zaâlane à l’adresse des cadres du ministère. Enfin et en réponse à une question posée par la presse, relative aux accidents de la circulation, le ministre a rappelé que pas moins de 97% des accidents de la route sont dus au facteur humain.

Soraya Guemmouri