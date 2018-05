Remise des clés de 2.000 unités AADL à Sidi Abdallah : La grande joie des beneficiaires

AADL 1 : Plus de 4.000 unités à Alger durant le Ramadhan et après l'Aïd el Fitr.

Le logement reste l'une des principales priorités de l'Etat. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar,

a affirmé, hier à Alger, qu'il sera en effet procédé à la distribution de 4.000 unités de logements après l'Aid El Fitr dans plusieurs wilayas du pays, conformément à un calendrier précis.

Cette déclaration a été faite par le ministre lors de la cérémonie de remise des clefs des 2.000 logements au profit de souscripteurs au programme AADL 1 (2001-2002) de la nouvelle ville de Sidi Abdallah de la wilaya d'Alger. Une cérémonie qui s'est déroulée à la salle omnisports de Chéraga, en présence de la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, et d'un public venu nombreux. Pour le premier responsable du secteur de l'habitat, «la distribution de logements, inscrite dans la politique du Président de la République, est le fruit des efforts déployés et les énormes ressources financières utilisées pour la réalisation de tous les programmes de logements lancés depuis plusieurs années déjà».

«La distribution, dès aujourd'hui, des logements de type AADL atteste par ailleurs de l'efficience de la politique menées dans le secteur de l'Habitat sous la gouvernance judicieuse du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika», a souligné M. Temmar qui a assuré encore une fois, que «l'Etat respectera ses engagements. Les personnes qui ont payé et qui ont reçu l'ordre de versement auront leurs appartements».

La livraison des logements pour les bénéficiaires de la wilaya d'Alger se poursuivra tout au long du mois sacré de ramadhan et après l'Aid El Fitr «plus de 4.000 unités seront livrés après l'Aid El Fitr dans la capitale», affirmera encore une fois, M. Temmar.

Il annoncera à l'occasion que plusieurs wilayas du pays enregistreront, durant toute la saison estivale, des livraisons de logements AADL.

Il s'agit des wilayas de Relizane, Batna, Sidi Bel-Abbès, Béchar, Tiaret, Sétif, Saida, Laghouat, Annaba, Mostaganem, M'sila, Oran, Bordj Bou-Arréridj et Mila.

Pour ce qui des quotas de distribution, le ministre précisera que les wilayas distribueront de 200 unités à 2.000 unités.

Pour la formule LPP, «le ministre précisera que 1.965 logements promotionnels seront remis à leurs bénéficiaires dont un millier dans la wilaya d'Alger à partir de la semaine prochaine».



Un quota de 7.944 logements LPP sera prêt au mois de juin prochain



En effet, le ministre a annoncé le début de la distribution, à partir de la semaine prochaine, d'un quota de 1.965 logements LPP dans plusieurs wilayas dont la plus grande partie revient aux souscripteurs de la wilaya d'Alger.

«Le coup d'envoi de l'opération de distribution des logements de cette formule sera donné à partir de la wilaya d'Alger à travers la distribution d'un quota de 1.000 logements», a précisé M. Temmar.

«Le programme de distribution des logements se poursuivra progressivement tout au long de l'année en cours», a-t-il ajouté.

Le ministre n'a pas omis de souligner que toutes les nouvelles cités et les immeubles seront réaménagées de telle façon que les personnes à mobilité réduite auront la possibilité d'accéder facilement aux espaces verts et à leurs appartements «les personnes bénéficiaires handicapées sont prioritaires pour obtenir un logement au rez-de-chaussée, ou au premier étage», insistera le ministre.

De son côté le wali d'Alger, annoncera à son tour qu'un quota de 1.000 logements de type LSP et 2.000 de la formule LPP seront distribués dans le cadre de la troisième phase, de la 23e opération de relogements de la wilaya d'Alger, juste après le mois de ramadhan.

Le premier magistrat de la capitale affirmera que la 24e opération concernera plus de 8.000 logements dont 6.000 inscrits au titre de la formule LPP et 2.000 autres de type LSP, «dès que l'aménagement des espaces verts et de l'environnement de ces nouvelles cités aura pris fin , les bénéficiaires recevront leurs clefs», assurera le wali. Abdelkader Zoukh appellera les nouveaux bénéficiaires à faire preuve de civisme et à sauvegarder leur acquis en précisant que les pouvoirs publics ont déployé énormément d'efforts matériels et humains pour réaliser de gigantesques programmes de logements destinés aux citoyens.

Il est à rappeler que le membre du gouvernement avait annoncé en avril dernier qu'un quota de 7.944 LPP sera prêt en juin prochain, le ministre a indiqué que ces logements seront programmés pour être distribués selon le paiement et les wilayas, dont 440 logements à Ain Benian (Alger) et 1.020 à Reghaia (Alger) et d'autres dans les wilayas de Bouira, Tlemcen, Batna, Skikda, El Oued, Blida, Biskra et Chlef. Pour rappel, l'AADL avait procédé à la remise de 50.000 décisions de pré-affectation aux souscripteurs au programme AADL2 ayant choisi leurs sites.

Pour 2018, le programme de construction du ministère prévoit, également, «le lancement de 120.000 logements location-vente dont 50% ont déjà été retenus pour le lancement des travaux et le reste est en étude, la distribution de 80.000 aides au logement de type formule rurale, ainsi que la construction de 70.000 logements de type LPA».

Mohamed Mendaci