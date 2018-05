Le président d’Interpol : renforcer la coopération avec les organisations régionales

Le président de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Meng Hongwei, a estimé, hier à Alger, qu'il était «nécessaire» de renforcer la coopération avec les autres organisations régionales, notamment l'Organisation africaine de coopération policière «Afripol» pour faire face à la criminalité internationale.

«Si j'accorde, en tant que président d'Interpol, une importance particulière à cette visite, c'est parce que le nouveau contexte, marqué par la recrudescence de la criminalité internationale, nécessite le renforcement de sa coopération avec des organisations de police régionales», a indiqué M. Hongwei dans une déclaration à l'issue de sa visite au siège d'Afripol à Alger.

Saluant «les efforts et la contribution particulière» de l'Algérie pour la création d'Afripol, il a ajouté que «l'efficacité de cette organisation africaine représente une opportunité sans précédent pour cette coopération afin de faire face aux nouveaux défis liés à la criminalité internationale».

M. Hongwei, qui est également vice-ministre chinois de la Sécurité publique, s'est dit, par ailleurs, favorable à une coopération entre son pays et Afripol. De son côté, le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général-major Abdelghani Hamel, également directeur d'Afripol, a appelé à une coopération entre les deux organisations (Afripol et Interpol), notamment pour le renforcement des capacités policières.

«La coopération bilatérale se traduit sur le terrain par un échange d'informations, d'expériences et d'expertise, mais ce que nous demandons, c'est le renforcement des capacités policières pour élever le niveau des différentes polices qui accusent un petit retard», selon lui.

Le président d'Interpol a pu suivre, lors de sa visite au siège d'Afripol, une présentation sur le système de communication «Afsecom» qui permet une liaison permanente entre les différents pays membres d'Afripol. Jeudi passé, Meng Hongwei avait visité le Centre de commandement et de contrôle (CCC) de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) où il a reçu des explications sur les missions assignées à cette structure.