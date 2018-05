M. Gaid Salah : « Le Haut Commandement déterminé à maintenir les efforts en harmonie avec les exigences de la sécurité du pays »

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre la Défense nationale (MDN), chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a mis l'accent, hier, sur «la grande détermination» du Haut Commandement à maintenir les efforts consentis par l’ANP «en parfaite harmonie avec les exigences de la sécurité de l’Algérie», indique un communiqué du MDN.

Au premier jour de sa visite de travail et d’inspection dans la 2e Région militaire à Oran, dans le cadre du suivi de l’état d’avancement de l’exécution du programme de préparation au combat 2017/2018, Gaid Salah a mis l’accent sur «la grande détermination du Haut Commandement à maintenir les efforts consentis par l’Armée nationale populaire en parfaite harmonie avec les exigences de la sécurité de l’Algérie, de sa défense nationale, de la sauvegarde de son indépendance et sa souveraineté, ainsi que de son intégrité territoriale et sa cohésion populaire».

Le chef d'état-major de l'ANP a suivi un exposé global sur l’idée et les différentes étapes de l’exercice de débarquement naval «TOUFANE 2018», qui sera exécuté, dimanche, au niveau de la Façade maritime Ouest par des unités conjointes relevant des Forces navales et des Forces terrestres, appuyées par des unités des Forces aériennes et des Forces de défense aérienne du territoire, et ce, conformément à la directive de préparation au combat. «Dans cette optique, nos Forces armées, à travers l’ensemble du territoire national, accordent une importance majeure à leurs missions, à même de motiver tous ses cadres et personnels à s’acquitter de leurs missions convenablement et au moment opportun, ce qui permet d’aboutir au rendement souhaité dans toutes les conditions et les circonstances», a souligné Gaid Salah.

Il a rappelé, à cette occasion, que «les efforts continus, consentis pour la concrétisation minutieuse et rigoureuse du contenu des programmes de préparation au combat et des différentes instructions et orientations, sont des efforts intrinsèques sur lesquels nous comptons pour la consolidation des facteurs de la force du corps de bataille de l’ANP, permettant, donc, d’assurer le devoir de contrecarrer n’importe quelle éventuelle menace, quelle qu’en soit la source».

Auparavant et lors de la cérémonie d’accueil au niveau de la Base navale principale de Mers El-Kébir, le général de corps d’Armée, en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la 2e Région militaire, et du général-major Mohamed Larbi Haouli, commandant des Forces navales, a déposé une gerbe de fleurs et récité la Fatiha du Saint Coran en hommage aux valeureux chouhada, avant de procéder à l’inspection des unités navales et terrestres qui exécuteront, aujourd’hui, l’exercice de débarquement naval «Toufane 2018» au niveau de la Façade maritime Ouest. Il s’est également enquis des derniers préparatifs de cet exercice.