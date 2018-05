TAJ : prise en charge urgente de la jeunesse

Le président du parti Tadjamoue Amel El Jazaïr (TAJ), Amar Ghoul, a appelé, hier à Guelma, à une prise en charge «urgente, durable et professionnelle» du dossier de la jeunesse qui revêt actuellement le caractère de «priorité nationale». Présidant une conférence de wilaya de préparation du Congrès national de son parti, au théâtre régional Mahmoud Triki, M. Ghoul a estimé que ce dossier, qu’il considère comme prioritaire, «n’est pas simple et nécessite la mobilisation et l’union de toutes les parties dont l’Etat, le gouvernement, les partis politiques et la société civile pour résoudre les problèmes liés à ce dossier».

«La jeunesse qui représente 80 % de la société doit constituer un trésor et un outil pour concrétiser les aspirations nationales qu’il faut immuniser contre les idées destructrices et envenimées que certaines parties veulent semer au sein du pays», a soutenu le président de TAJ. Il a appelé, dans ce contexte, à se rapprocher des catégories juvéniles, à écouter leurs préoccupations et à les accompagner sur la voie de la construction de l’économie nationale afin de les mettre à l’abri des fléaux sociaux. L’autre dossier prioritaire pour TAJ, a estimé son président, est «l’édification d’une économie nationale hors hydrocarbures fondée sur six secteurs, à savoir l’agriculture, l’industrie, le tourisme, les services, l’économie du savoir et les énergies renouvelables pour générer des ressources nouvelles et transformer en pôle sur le continent africain».