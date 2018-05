Le SG du FLN qualifie les réalisations du Président de «Capital précieux»

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a fait savoir, hier à Oran, que le rapport sur le bilan élaboré par son parti sur les réalisations accomplies depuis 1999 à ce jour, sera remis au Président de la République dans trois semaines. Un congrès régional ayant regroupé la direction du parti FLN, les cadres, les membres du comité central, les députés, les sénateurs, les SG des mouhafadha et les P/APC de 12 wilayas de l’Ouest s’est tenu hier à l’hôtel Zénith. Lors de cette rencontre, Djamel Ould Abbès a indiqué que les militants du parti à travers les 48 wilayas appellent à l’unanimité, le Président de la République à poursuivre sa mission à la tête de l’Etat. A ce propos, il a révélé que le FLN va entamer aujourd’hui, une campagne nationale de sensibilisation autour de toutes ces réalisations ayant touché, dit-il, tous les secteurs d’activité. Abordant l’élection présidentielle de 2019, Djamel Ould Abbès a expliqué que le FLN a un seul candidat, en l’occurrence le Président Abdelaziz Bouteflika, tout en précisant que le dernier mot lui reviendra. Il a précisé, par ailleurs, que la question des candidatures au sein du parti est tranchée et d’ajouter que «l’expérience de 2004 ne se reproduira pas». Ould Abbès a passé en revue les grandes réalisations ayant marqué les quatre mandats de la présidence de M. Abdelaziz Bouteflika, parmi lesquelles, le rétablissement de la paix et de la sécurité à la faveur de la politique de la concorde civile et de la réconciliation nationale, le remboursement anticipé de la dette extérieure du pays au plan économique, la préservation de l’identité et de l’unité nationale à travers la constitutionnalisation de tamazight en tant que langue nationale et officielle et l’instauration de Yennayer comme fête nationale, la promotion de la condition de la femme et de son rôle en politique et dans le développement. Concernant la coordination estudiantine «Jil Bouteflika» dont la création officielle a été annoncée, il y a une semaine, le SG du FLN a fait savoir que deux nouvelles organisations ont rejoint cette initiative. Amel Saher